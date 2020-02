Tapiro d'Oro post derby per Ibrahimovic: "Normale essere arrabbiati"

A seguito della sconfitta patita nel derby, a Zlatan Ibrahimovic è stato consegnato il Tapiro d’Oro: “La prossima partita andrà meglio”.

Doveva essere la sfida che avrebbe dovuto segnare il definitivo rilancio il campionato, per il invece il Derby della Madonnina si è trasformato nella più cocente delle delusioni.

La compagine rossonera, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0, è stata travolta nella ripresa da un’ capace di imporsi alla fine per 4-2.

Tra i grandi protagonisti della sfida di San Siro che Zlatan Ibrahimovic che, autore di un goal e un assist, dopo il triplice fischio finale non ha nascosto la sua amarezza.

Al fuoriclasse svedese, a seguito del ko patito nel Derby, è stato consegnato, da Striscia la Notizia, il Tapiro d’Oro.