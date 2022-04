Tapiro d'Oro per Allegri: "Irrati è stato molto bravo, ha arbitrato bene"

Il day after della Juventus è tra i più amari possibili. L'Inter che espugna lo Stadium dopo una decina d'anni, la lotta Scudetto che ormai diventa una chimera, le polemiche arbitrali, un quarto posto improvvisamente da difendere dall'attacco della Roma. Un mix perfetto anche per Striscia la Notizia.

Il programma satirico di Canale 5 ha dato incarico all'inviato Valerio Staffelli di consegnare il Tapiro d'Oro a Massimiliano Allegri. Pure lui protagonista di Juventus-Inter, con quel gesto di stizza al momento della decisione di far ribattere il rigore di Çalhanoglu.

"Le sconfitte fanno parte del calcio - le parole di Allegri a Staffelli - bisogna andare avanti perché la stagione non è finita: la vetta è ormai quasi irraggiungibile, dobbiamo stare attenti alla Roma di Mourinho che è lì dietro e anche alla Fiorentina in Coppa Italia".

Quindi l'inevitabile domanda di Staffelli sull'operato dell'arbitro, Massimiliano Irrati di Pistoia. E la risposta diplomatica di Allegri.

"Irrati è stato molto bravo, ha arbitrato bene. Poi le decisioni ogni tanto vanno da una parte e ogni tanto dall’altra".

Come ricordato dal sito di Striscia la Notizia, Allegri non riceveva il Tapiro d'Oro da Staffelli dal 2019: in quell'occasione il prezioso "premio" gli era stato consegnato al termine della prima, e lunga, avventura sulla panchina della Juventus.