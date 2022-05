Tapiro d'Oro bis a Inzaghi: "Scudetto? Ci abbiamo provato fino alla fine ma è andata male"

Si è conclusa con l'amaro in bocca la stagione dell'Inter di Simone Inzaghi. Dopo i trionfi in Supercoppa Italiana e Coppa Italia, la squadra nerazzurra non è riuscita a portare a casa lo Scudetto nella volata con il Milan. Il successo nell'ultimo turno contro la Sampdoria a San Siro non è bastato alla Beneamata, con il 3-0 a Reggio Emilia del Diavolo che ha consegnato il titolo agli uomini di Pioli.

Secondo Tapiro d'Oro per Simone Inzaghi in stagione. Dopo quello di dicembre, dopo il doppio sorteggio di Champions e l'accoppiamento col Liverpool, l'inviato di 'Striscia La Notizia', Valerio Staffelli, ha raggiunto il tecnico dell'Inter per consegnare il premio.

"Purtroppo la corsa Scudetto è andata male, ma ci abbiamo provato fino alla fine: i nostri giocatori sono stati bravi e quindi dobbiamo fargli i complimenti".

Inzaghi ha commentato così l'epilogo amaro del campionato per i suoi. L'allenatore nerazzurro ha parlato anche del suo futuro, chiudendo a un addio.

"Rimango certamente" ha dichiarato l'allenatore dell'Inter, che proverà nella prossima a regalare ai nerazzurri la seconda stella.