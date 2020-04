Tanti infortuni e l'idea di ritirarsi, Coman: "Mi sono posto delle domande"

Quella di Kingsley Coman è una carriera che è decollata in maniera estremamente rapida, ma che è purtroppo stata anche frenata da infortuni molti seri.

Dopo aver esordito tra i professionisti con il ed essersi trasferito giovanissimo alla nel 2014, con il , dove inizialmente ha fin da subito goduto della massima fiducia da parte di Pep Guardiola, si è imposto come uno degli esterni più letali d’Europa, nonostante la concorrenza di campioni che Robben e Ribery.

Nel 2018 quando era già stabilmente entrato nel gruppo di quella che poi si sarebbe laureata campione del mondo, tre gravi infortuni alla caviglia l’hanno costretto non solo a saltare i Mondiali, ma anche ad assistere da spettatore a buona parte dell’annata, il tutto mentre nella sua mente già iniziavano ad addensarsi pensieri di ritiro. A confermarlo è stato lo stesso giocatore in un’intervista a Eurosport.

“Ho avuto una vite nel piede per sei settimane, non potevo fare nulla. La riabilitazione è stata durissima e mi sono iniziato a porre delle domande. Se gli infortuni fossero stati separati da uno o due anni, non sarebbe successo nulla, ma mi sono fatto male alla stessa caviglia per tre volte in un anno. Non ho percepito la cosa come una debolezza personale, ma nella mia testa sono emersi certi tipi di pensieri”.