Tanti infortuni alla Roma, Fonseca incredulo: "Non mi era mai successo"

La prima stagione di Paulo Fonseca sulla panchina della è stata bruscamente interrotta dall'emergenza Coronavirus. Pausa forzata che permette al tecnico di analizzare la sua avventura in giallorosso.

Fonseca, in una lunga intervista concessa al quotidiano sportivo lusitano 'A Bola', si sofferma soprattutto sui troppi infortuni che hanno falcidiato la rosa della Roma,

"Ho vissuto qualcosa senza precedenti con così tante lesioni traumatiche. Non mi era mai successo in carriera. È quasi inspiegabile. Non sono lesioni che possiamo controllare. Non solo quella di Zaniolo, che era in un grande momento. Diawara era importante, Mkhitaryan è stato fuori due o tre mesi. In più Pellegrini, Cristante, Zappacosta, Dzeko, Perotti, Pastore, Kluivert, Under… Non sono mai stati tutti disponibili contemporaneamente".