Tanguy Kouassi: la giovane stella del PSG non è il tipico difensore

A soli diciassette anni Kouassi, autore di una doppietta contro l'Amiens, si fa spazio a Parigi. Manchester City e Lipsia osservano interessati.

Nella rimonta del dallo 0-3 contro l' un giocatore inatteso si è preso le prime pagine dei giornali, anche se non per i motivi che tutti avrebbero immaginato.

Tanguy Kouassi ha infatti realizzato una doppietta nel 4-4 finale grazie alla sua importante fisicità e alla grande abilità nel gioco aereo. Il tutto nonostante debba ancora compiere 18 anni e sia un difensore, seppure molto abile con il pallone tra i piedi.

Kouassi è talmente bravo in tal senso che lo scorso novembre ha debuttato contro il come centrocampista e quattro giorni dopo ha giocato in contro il nello stesso ruolo, diventando il calciatore più giovane a indossare la maglia del PSG nella competizione e battendo il record detenuto fino ad allora dallo juventino Rabiot.

Da quel momento il ragazzo è entrato in pianta stabile nella rosa di Tuchel, giocando otto volte dall'inizio e tre a partita in corso come difensore centrale.

Nato nella città di Epinay-sous-Senart, in settentrionale, Kouassi all'età di sei anni è entrato nel FC Epinay Athletico mostrando le sue abilità fin dalla tenerissima età.

"Tanguy per la sua età era già forte e maturo" ha ricordato uno dei suoi primi allenatori, Bayokila Ntoumba, in un'intervista a So Foot. "Lui era sereno con la palla tra i piedi".

Dopo una breve esperienza in un altro club locale, US Senart-Moissy, Kouassi all'età di 11 anni si è unito al Pays de Fontainebleau dove era cresciuto anche un giovanissimo Lillian Thuram. A quattordici anni poi ecco arrivare la chiamata del PSG.

Kouassi a quel punto si è fatto velocemente strada nelle selezioni U17 e U19 fino alla convocazione con la prima squadra.

"E' vero che ho trascorso due mesi molto buoni", ha spiegato Kouassi in una recente intervista a France Bleu Paris. "Mi fa molto piacere giocare nel club in cui sono cresciuto. Ho lavorato duramente per arrivarci e spero di continuare così".

"Dite che sto camminando sulle acque? Non credo. Non ho ancora fatto nulla rispetto a Thiago Silva, Marquinhos o Presnel Kimpembe".

Nei prossimi dodici mesi Kouassi potrebbe entrare stabilmente in prima squadra specie se Thiago Silva non dovesse rinnovare il contratto in scadenza.

Anche il giovane difensore però potrebbe lasciare Parigi a parametro zero nell'estate del 2020 se non firmerà il primo contratto da professionista.

Il direttore sportivo Leonardo ha parlato di colloqui positivi, ma sia Kouassi che l'altro giovane talento Adil Aouchiche sembrano indirizzati altrove.

Il ed il hanno già mostrato interesse per Kouassi e all'asta potrebbero iscriversi anche altre potenziali pretendenti, sempre che il PSG non riesca a convicere il ragazzo.

Per ora il suo obiettivo è conquistare sempre più spazio nella squadra di Tuchel e se dovesse riuscirci trattenerlo a Parigi per Leonardo potrebbe diventare molto più facile.