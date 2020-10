Tana licenziato dal Las Palmas: pedinato e sorpreso a fumare narghilè

Il Las Palmas ha licenziato l'attaccante Tana dopo averlo fatto pedinare: decisiva la presenza in un bar dove fumava da un narghilè.

La vita di un atleta è fatta di molta diligenza e poco spazio per i vizi che, nel caso di Pedro Tanausú Domínguez Placeres (conosciuto col nome di Tana), hanno decretato il licenziamento da parte del Las Palmas, club militante nella Segunda División spagnola.

Come riportato da 'La Provincia', la società con sede nelle Isole Canarie ha 'incastrato' il suo ex tesserato attraverso l'agenzia investigativa Mira Detectives che ha pedinato il giocatore per un mese, monitorandone vita e abitudini.

Tana è stato pizzicato più volte di notte al pub Osiris Shisha Lounge di Las Palmas: le immagini lo mostrano intento a fumare da un narghilè, ma questa non è l'unica motivazione che ha spinto il club ad adottare il drastico provvedimento.

🕵 El club contrató a una agencia de detectives privados para vigilar la vida y hábitos del jugador durante un meshttps://t.co/J0sOoNqyN4 — Diario AS (@diarioas) October 22, 2020

Tana è stato sorpreso nel suddetto locale anche la sera del 25 giugno, due giorni prima della sfida con l'Elche terminata in parità e importante in chiave playoff: assieme a lui anche la fidanzata e il solito narghilè, fumato in compagnia di una bibita analcolica e di una partita alla .

Tutto questo si aggiunge a presunti casi di eccessi di velocità, oltre a delle feste che sarebbero avvenute in uno chalet senza il rispetto del distanziamento sociale, una delle norme fondamentali da seguire per attuare alla perfezione il protocollo anti-Covid.

Tana ha presentato il ricorso contro la decisione del Las Palmas, ritenendo che "non sia presente un atto di indisciplina, né una violazione del regolamento interno, e che quindi non sussistano argomenti validi per la cessazione del contratto".

Il Las Palmas non si è limitato ad osservare gli spostamenti di Tana: nel mirino anche altri cinque giocatori che però non sono stati sanzionati, alla luce di un comportamento ritenuto effettivamente idoneo a quelle che sono le regole vigenti all'interno della squadra.