Talismano Osimhen: Napoli mai sconfitto in campionato quando segna

Serviva una prova di forza per eliminarie le scorie post-Milan nella tana del sempre ostico Verona, e il Napoli non ha deluso le attese: vittoria voluta e strappata con le unghie e con i denti nel finale, quando la rete di Faraoni ha rimesso in discussione un match fino a quel punto senza una grande storia.

Sul piedistallo dell'eccellenza è salito, ancora una volta, Victor Osimhen, giunto a quota 13 goal stagionali, quattro di cui dopo il ritorno dall'infortunio al viso: gli ultimi due sono stati recapitati alla squadra di Tudor, che ha fatti i conti con l'esuberanza atletica di un giocatore in stato di grazia.

Due reti, due modi diversi per giungere all'obiettivo: con una potente incornata sul primo palo e con l'opportunismo proprio dei bomber navigati, mix perfetto per salire in cattedra e caricarsi sulle spalle tutte le pressioni derivanti dallo 0-1 col Milan di una settimana fa.

Il ko interno contro i rossoneri non ha incrinato le certezze di Osimhen, che quando timbra il cartellino è sinonimo di garanzia per il Napoli: nelle sette gare di campionato che lo hanno visto esultare, gli azzurri non hanno mai perso, mentre l'unico dispiacere a tal proposito è da registrare in Europa League, col sigillo inutile per evitare il 2-3 dello Spartak Mosca nella fase a gironi.

Non solo diamante offensivo sempre meno grezzo ma anche talismano, caratteristica che soprattutto dalle parti della 'scaramantica' Napoli ha un certo peso: come quello dei goal realizzati, l'arma principale su cui fare affidamento per continuare a coltivare ambizioni di vittoria finale a 32 anni dall'ultimo storico trionfo.