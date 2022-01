Taider a GOAL: "L'Al-Ain mi deve 6 milioni, ho perso tutto"

Non è un periodo straordinario per Saphir Taider, e non per motivi strettamente calcistici o relativi al rendimento sportivo: l'ex Inter e Bologna sta attraversando un periodo delicato.

Dal 2020, conclusa la sua esperienza al Montréal, si è trasferito in Arabia Saudita all'Al-Ain, squadra del massimo campionato saudita: aveva lasciato definitivamente l'Italia nel gennaio del 2020, dopo tante stagioni vissute con le maglie di Bologna (che lo ha portato in Serie A nel 2011), Inter e Sassuolo.

La sua avventura in Arabia non è andata come sperava: alla base della brutta esperienza vissuta il mancato rispetto degli accordi stipulati al momento del trasferimento.

"I membri del consiglio di amministrazione dell'Al-Ain hanno contattato mio fratello e abbiamo concordato il trasferimento firmando il contratto il 16 ottobre 2020. Ho ricevuto il pagamento per soli due mesi, novembre e dicembre", racconta Taider ad Ahmed Asal, che lo ha intervistato in esclusiva per GOAL.

"Non ricevo il mio stipendio da gennaio 2021. Nel marzo 2021 ho contattato il presidente dell'Al-Ain, Mazen Al Zahrrani, e mi ha promesso che avrei ricevuto gli stipendi, in ritardo. Ho aspettato fino al 21 agosto 2021 e poi ho rescisso il mio contratto, citando in giudizio il club davanti alla FIFA e ho vinto", aggiunge.

La vicenda ha scosso altri calciatori, compreso Riyad Mahrez, giocatore del Manchester City che ha pubblicamente espresso il supporto all'algerino, che non ci sta.

"Ora l'Al-Ain mi deve 6 milioni di euro. Il mio problema in questo momento è che sono svincolato e posso firmare con qualsiasi altro club: ho perso tutto e non posso pagare l'affitto o le tasse scolastiche dei miei figli. Ho provato a contattare il presidente dell'Al-Ain molte volte per ricevere i miei soldi, ma non ha mai risposto", ha raccontato a GOAL