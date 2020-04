Taglio stipendi, De Laurentiis contro la Lega: "Perchè devono sapere le nostre perdite?"

Non piace ad Aurelio De Laurentiis la proposta di inserire i dettagli delle perdite nel comunicato per il taglio degli stipendi.

Il tema del taglio degli stipendi per i calciatori tiene banco in in questo momento di emergenza: l'annuncio dell'accordo comunicato ieri dalla Lega non piace però ad Aurelio De Laurentiis, che minaccia di non firmare.

Secondo quanto riferito da 'Il Mattino', il patron del non gradisce l'inserimento delle perdite della società nel comunicato sul taglio degli stipendi, minacciando dunque di non procedere con la firma:

"Che senso può esserci a certificare queste perdite? Perché dobbiamo far sapere i fatti nostri? Perché sponsor, tifosi e fornitori devono conoscere questi dati?".

De Laurentiis avrebbe espresso tutta la sua indignazione minacciando di non firmare il documento e di non prendere più parte alle assemplee della Lega, riscuotendo inoltre il consenso di quasi tutti gli altri club. Nonostante ciò il Napoli procederà comunque con la comunicazione dei tagli degli stipendi dei propri atleti.