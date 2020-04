Taglio degli stipendi alla Juventus, Cuadrado: "Speriamo sia d'esempio"

Il giocatore della Juventus ha parlato dell'iniziativa presa da capitan Chiellini dopo aver parlato con la società: "Tutto sulla chat whatsapp"

Ha preso il telefono, Giorgio Chiellini, da capitano e leader della , mettendosi in contatto con compagni e amici. Da lì l'annuncio della società bianconera, che ha confermato come per i prossimi mesi i giocatori di Madama hanno rinunciato agli stipendi così da consentire al club di guadagnare 90 milioni di euro.

A raccontare quanto accaduto Juan Cuadrado, intervistato da Sky a proposito della situazione che ha sconvolto il calcio italiano e il mondo. La pandemia di coronavirus ha bloccato mezzo mondo, compreso lo sport ed una che deve ancora terminare la stagione 2019/2020.

Cuadrado spera che la Juventus possa essere solo la prima:

Altre squadre

"In un momento delicato come questo è normale che ognuno di noi dia il suo contributo. Speriamo di essere d'esempio per gli altri".

Si sta discutendo molto in questi giorni dell'accordo tra le varie società di Serie A per il taglio degli stipendi, tra polemiche, botta e risposta. La Juventus è stata la prima dopo il confronto tra Chiellini e la stessa società:

"Ci ha comunicato tutto sulla chat Whatsapp che abbiamo con gli altri compagni di squadra. Abbiamo discusso di tutto quello che stava succedendo e l'abbiamo trovato giusto".

Nella giornata di ieri il presidente dell'associazione italiana calciatori, Damiano Tommasi, aveva comunque bocciato in maniera netta la rinunione di Lega per il taglio degli stipendi:

“E’ una proposta vergognosa e irricevibile. Se le società di serie A si devono trovare in assemblea per dire che non pagheranno gli stipendi, quando in realtà a tu per tu con i giocatori i singoli club stanno cercando accordi di buon senso, è molto preoccupante”.

Nei prossimi giorni importanti novità, anche a seconda di come evolverà la pandemia di coronavirus.