Taglia il campo invece di fare il giro: Gagliardini ammonito dopo il cambio

Giallo per il centrocampista dell'Inter, sostituito da Conte quando era dalla parte opposta rispetto alla panchina: per fare prima è entrato in campo.

Diversi nuovi accorgimenti e regole nella 2019/2020. Alcune di queste stanno portando a polemiche infinite, leggasi la nuova regola per i falli di mano in area. Altre sono state accettate senza lamentele, ma devono ancora recepite da molti interpreti del campionato.

Durante - , ad esempio, Roberto Gagliardini ha probabilmente dimenticato la legge dei cartellini gialli per questa stagione di Serie A. Da questo campionato, infatti, dopo una sostituzione il giocatore costretto a lasciare il campo deve abbandonare il terreno senza attraversare il campo, ma dal lato più vicino.

Quello che Gagliardini non ha fatto al Dall'Ara, tagliando in campo per raggiungere la panchina in anticipo senza così fare il giro di campo richiesto dalle nuove regole arbitrali. Il direttore di gara La Penna ha così immediatamente mostrato il giallo al centrocampista dell'Inter.

Primo giallo in stagione per Gagliardini, che sarà così dunque regolarmente a disposizione di Conte per il prossimo turno di campionato. Con il ritorno a pieno regime di Sensi però diffiicilmente l'ex riuscirà ad avere una nuova occasione da titolare nel breve periodo. Rimarrà alternativa ai titolari.