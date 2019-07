Taggart punge la Juventus: "E' più facile giocare contro di loro che in Corea"

Adam Taggart, autore di un goal in Juventus-Team K-League, stuzzica i difensori bianconeri: "Contro di loro è più semplice, in Corea c'è pressing".

A Seul è andato in scena un bello spettacolo tra la e il Team K-League, formazione composta da giocatori in forza nel campionato della : 3-3 il risultato finale, con rimonta bianconera nel finale dopo il doppio vantaggio avversario.

A segnare uno dei goal, il provvisorio 1-3, ci ha pensato l'australiano Adam Taggart, attaccante del Suwon Bluewings che ha fulminato Pinsoglio con un destro potente dall'interno dell'area di rigore a inizio secondo tempo.

Adam Taggart has just scored against Juventus 😍



Get this man in the Socceroos team as the No.9 🔥pic.twitter.com/7TLh11S9BK — Kieran Francis (@kieran_francis) July 26, 2019

La punta dei 'Socceroos' ha parlato in esclusiva ai microfoni di Goal, lanciando una frecciata ai colleghi difensori bianconeri (al momento della sua rete in campo c'erano De Ligt e Rugani).

"A essere onesto, mi è sembrato più facile giocare contro la Juventus che in Corea. Qui non appena hai la palla vedi attorno a te tre persone in pressing per recuperarla, contro le formazioni europee è tutto un po' più tranquillo sotto questo aspetto, c'è più tempo per prendere una decisione".

Non di certo un complimento per la migliore difesa d' della scorsa che, da queste parole, trarrà spunto per migliorare in vista delle gare che contano. Per Sarri ci sarà molto lavoro da compiere.