Tacopina aspetta il Catania: la SPAL il piano B per tornare nel calcio italiano

Joe Tacopina sta valutando la possibilità di un ingresso in società nella SPAL qualora non fosse possibile completare l'acquisizione del Catania.

Joe Tacopina ha voglia di tornare a misurarsi con il calcio italiano. Lo ha ribadito più volte negli ultimi mesi, sebbene la trattativa per rilevare il Calcio Catania fosse complicata e più volte vicina al naufragio.

L'avvocato statunitense ha avviato la scorsa estate i negoziati con la SIGI, società che attualmente detiene il 100% delle quote del Calcio Catania, ma l'affare non si è ancora concluso, nonostante la firma sul contratto preliminare avvenuta il 16 gennaio a Torre del Grifo. Negli ultimi giorni di aprile, infatti, non essendosi verificate le condizioni poste nel preliminare per poter finalizzare il closing, l'accordo è decaduto ma, nonostante questo Tacopina è rimasto in costante contatto con la SIGI, ribadendo di essere interessato ad acquisire il Calcio Catania non appena l'attuale proprietà sarà in grado di fornire la documentazione necessaria.

Documentazione che rappresenta proprio la conditio sine qua non per l'acquisizione del club da parte di Tacopina e dei suoi soci statunitensi. Tale documentazione verte principalmente su due documenti, entrambi relativi alla ristrutturazione del debito del club, che SIGI ha rilevato dalla precedente proprietà. Ad oggi, però, nè l'Agenzia delle Entrate nè il Comune di Mascalucia hanno definito in maniera chiara ed ufficiale le modalità della dilazione del debito e i termini dei pagamenti.

In questo modo, SIGI ha le mani legate non potendo presentare a Tacopina la documentazione richiesta e l'avvocato, ex presidente del Venezia, si dice impossibilitato a completare l'operazione. SIGI, tra l'altro, non ha mai nascosto la volontà di cedere un club, i cui costi di gestione allo stato attuale risultano pressoché insostenibili.

Ma Tacopina ha voglia di tornare a vivere il calcio italiano e così, mentre SIGI da una parte attende i documenti necessari per riaprire il tavolo di trattativa con Tacopina e dall'altra ascolta nuovi potenziali investitori e attende che bussino alla porta nuovi acquirenti, Mister Joe ha preso contatti con la SPAL per provare a capire se dirottare lì sia i suoi investimenti che la sua voglia di calcio.

"S.P.A.L. srl e Avvocato Tacopina comunicano che, dopo lo scambio di informazioni avvenute tra le parti nelle ultime ore e in considerazione dell’apertura della proprietà all’ingresso nella partecipazione societaria di nuovi soggetti, è iniziata un’analisi legata alla manifestazione d’interesse dimostrata. Tale manifestazione non ha ancora condotto alla formulazione di nessuna offerta".

Con questo comunicato ufficiale ieri la SPAL ha spiazzato un po' tutti, dopo aver smentito categoricamente 24 ore prima i rumors che circolavano al riguardo.

Tacopina da parte sua continua a dirsi pronto ad acquistare il Catania anche domani, non appena riceverà le garanzie necessarie, ma nel frattempo sta provando a mettere in piedi un "piano B" che, appunto, potrebbe essere rappresentato da un ingresso in società nella SPAL ma, almeno per il momento, non all'acquisizione del club.

Tuttavia, qualora si verificassero le condizioni per rilevare il club rossazzurro, Tacopina non si tirerebbe indietro e diventerebbe più che volentieri il proprietario del Catania, fermo restando che alla SPAL potrebbero comunque avvicinarsi altri investitori americani vicini a lui.

L'avvocato americano è pronto a tornare in pista: il Catania farà in tempo a consegnargli quel club che segue ormai con attenzione da mesi o sarà la SPAL a riaccoglierlo in Italia?