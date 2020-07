Tachtsidis esplode sui social contro i tifosi: "Mi avete rotto il cazzo"

Il centrocampista del Lecce è stato criticato da alcuni tifosi e sui social è esploso di rabbia: "Mi avete rotto il cazzo".

Panagiotis Tachtsidis è esploso di rabbia oggi contro alcuni tifosi del . Un attacco generale il suo, consegnato al messo di Instagram, che però fa ben capire il momento del greco.

Il centrocampista del Lecce è stato criticato da alcuni tifosi salentini, che lo hanno insultato sui social anche se nella partita contro la era in tribuna per via della squalifica. Lui a quel punto non ha resistito...

Altre squadre

"Mi avete rotto il cazzo! Voi che criticate non sapete neanche di che colore è il pallone e parlate pure. L’unica cosa di cui mi frega è il gruppo. Allora cominciate a stare un po’ zitti. Passione per il gruppo, passione per la vittoria".

Adesso il greco potrà tornare in campo contro il , sua ex squadra tra l'altro.