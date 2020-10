Tachtsidis cacciato dall'allenamento: addio al Lecce, volerà in Arabia Saudita

Panagiotis Tachtsidis è stato allontanato da Corini durante l'allenamento del Lecce: per lui sarà addio all'Italia con futuro in Arabia Saudita.

Potrebbe terminare a breve l'avventura di Panagiotis Tachtsidis al : il centrocampista greco è stato infatti protagonista di uno spiacevole episodio subito dopo l'inizio dell'allenamento odierno e avrebbe già accettato un'offerta proveniente dall' .

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il classe '91 è stato allontanato da mister Eugenio Corini dopo pochi istanti dall'inizio della sessione di lavoro: il motivo sarebbe riconducibile a un atteggiamento ritenuto inopportuno.

Da qui la decisione di lasciare il Lecce e l' : Tachtsidis sta infatti per trovare l'accordo definitivo con un club arabo, una nuova avventura dopo il prestito dello scorso anno al . Tante le maglie italiane vestite in carriera e tante le presenze in tra , Lecce, , , , Catania e .