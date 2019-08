Tacconi duro: "Gli arbitri quest'anno vogliono favorire il Napoli"

L'ex numero uno della , Stefano Tacconi, è intervenut nella trasmissione "Cose di Calcio" ai microfoni di Radio Bianconera. Tra i vari argomenti affrontati anche le vicende arbitrali protagoniste al primo turno di edizione 2019-2020.

Con DAZN segui Inter-Lecce IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ecco, a tal proposito, il pensiero dell'ex portiere bianconero sull'episodio che tanto ha fatto, e sta facendo, discutere: ovvero il rigore concesso a Mertens in occasione del successo partenopeo a Firenze.

"Secondo me quest'anno con gli arbitraggi vogliono favorire qualche squadra del Sud. Secondo me quest'anno vogliono favorire il , lo abbiamo già visto alla prima giornata ".

Poi, Tacconi si sofferma sull'utilità del VAR. E, anche qui, le stilettate non mancano:

"Decide sempre l’arbitro, VAR o non VAR, è un arbitro che decide. Purtroppo decidono ancora loro. È un bene per la , almeno ora non ruba più solo lei ma rubano anche gli altri".