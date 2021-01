Tacchinardi 'bacchetta' Ronaldo: "Il sorrisetto dopo il 2-0 dell'Inter non mi è piaciuto"

Il derby d' ha emesso un verdetto infausto per la che, al netto delle numerose assenze, è uscita fortemente ridimensionata dal 2-0 inflittole dall' , decisamente più in palla sotto una miriade di aspetti.

Una sconfitta maturata senza il minimo accenno di una reazione e con lo scarso apporto di Cristiano Ronaldo, in ombra nella serata di San Siro e quasi rassegnato all'eventualità del peggiore dei risultati.

L'atteggiamento del portoghese non è piaciuto troppo all'ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'.

"Andrea (Pirlo, ndr) deve attingere alla sua esperienza da giocatore. Non può usare quella da allenatore, perché ha appena iniziato, ma deve trovare la chiave psicologica. Non hai tempo di recuperare uomini, lavorare sulla tattica, conta solo riaccendere la testa dei giocatori. Serve un confronto, devono uscire dallo spogliatoio dicendo 'Andiamo a vincere'. Se qualcuno esce con dubbi è dura... In primis bisogna trovare la chiave per Ronaldo, perché il sorrisetto di Cristiano dopo il 2-0 dell’Inter non mi è piaciuto, sembrava una smorfia sarcastica, di resa. Io ho giocato con i top, come Ibra, e trasmettono tutto: felicità, grinta, ma anche tensione".