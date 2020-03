Tacchinardi consiglia la Juve: "Castrovilli è il nuovo Marchisio"

L'ex centrocampista bianconero disegna la Juve del futuro: "Con Simone Inzaghi non ci sarebbe trio migliore al mondo di De Ligt, Bonucci e Chiellini".

La del presente vive un momento complicato, al pari di tutto il calcio europeo. Quando tutto finirà, la dirigenza bianconera potrà iniziare a disegnare quella del futuro.

Secondo Alessio Tacchinardi, i piani dipenderanno dalla permanenza o meno di Maurizio Sarri. A 'TuttoJuve' l'ex centrocampista bianconero ha parlato della suggestione difesa a tre in caso di arrivo di Inzaghi.

"Se dovesse rimanese Sarri, visto che gioca a quattro, non sarà facile capire chi tra Bonucci, De Ligt e Chiellini starà in panchina. Dovesse andare Simone Inzaghi alla , non ci sarebbe trio migliore al mondo. Se invece rimarrà Sarri, uno dei tre deve stare fuori. Chiellini può fare ancora un anno di alto livello, Bonucci sta benissimo e De Ligt deve giocare".

Tacchinardi ha in mente anche un rinforzo per il centrocampo in particolare, ovvero Castrovilli. Nel quale vede affinità con un altro bianconero, Claudio Marchisio.