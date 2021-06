Euro 2020, gli squalificati per i quarti e i giocatori che rischiano le semifinali

L'elenco degli squalificati e dei diffidati di Euro 2020 per i quarti di finale: in tanti rischiano di saltare la prossima gara.

Sono rimaste pochissime squadre a contendersi il titolo di Euro2020. I Campioni del Mondo della Francia sono stati eliminati, così i big della Germania e dell'Olanda, ma anche i Campioni d'Europa in carica del Portogallo. Tutto pronto per i quarti, così da provare a conquistare la semifinale. Stando attenti alle ammonizioni.

Le otto Nazionali rimaste, infatti, hanno diversi ammoniti e in caso di ammonizione ai quarti salteranno le semifinali. Si tratta dell'ultimo pericolo di squalifica, considerando che dopo la prossima sfida i cartellini verranno azzerati.

EURO 2020, REGOLAMENTO AMMONIZIONI E SQUALIFICHE

Durante Euro 2020 un giocatore è squalificato per il successivo incontro della competizione dopo due sanzioni in due partite diverse, nonché alla quarta sanzione. Tradotto, alla seconda ammonizione arriva la squalifica o alla quarta in caso di nuovi gialli rimediati.

Le singole sanzioni ricevute durante gli incontri si azzerano al termine dei quarti di finale. Non fanno dunque cumulo per le semifinali. Tradotto, un giocatore, a meno di rosso, non può saltare la finale causa somma di ammonizioni: le sanzioni si azzerano al termine dei quarti di finale, perciò un giocatore può saltare la finale per squalifica solo se vene espulso in semifinale.

EURO 2020, GLI SQUALIFICATI PER I QUARTI

Xhaka (Svizzera) - Salta il match contro la Spagna

EURO 2020, CHI SALTA LE SEMIFINALI IN CASO DI AMMONIZIONE

BELGIO | DANIMARCA | INGHILTERRA | ITALIA | REPUBBLICA CECA | SPAGNA | SVIZZERA | UCRAINA

DIFFIDATI:

Alderweireld, T. Hazard, Vermaelen

DIFFIDATI:

Damsgaard, Delaney, Jensen, Wass

DIFFIDATI:

Foden, Maguire, Phillips, Rice

DIFFIDATI:

Barella, Di Lorenzo, Pessina

DIFFIDATI:

Coufal, Hlozek, Masopust

DIFFIDATI:

Busquets, Jordi Alba, Pau Torres, Rodri

DIFFIDATI:

Ajanji, Elvedi, Embolo, Mbabu, Schär, Gavranovic, Rodriguez

DIFFIDATI:

Dovbyk, Shaparenko, Sydorchuk, Yarmolenko