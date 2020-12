Szoboszlai va al Lipsia: giovedì in programma le visite mediche

Confermato l'approdo al LIpsia di Dominik Szoboszlai. In serata il centrocampista ungherese ha segnato la sua ultima rete col Salisburgo.

Dalla Red Bull alla Red Bull. Dal al , in particolare. Il destino di Dominik Szoboszlai ha ormai preso una direzione ben precisa: , , dove il talentino ungherese giocherà a partire dalla seconda parte della stagione.

La 'Bild' e 'Sky Sport' confermano quanto emerso negli scorsi giorni: Szoboszlai ha scelto il Lipsia come sua prossima squadra. E nella giornata di domani, giovedì 17, effettuerà le visite mediche con quello che presto diventerà a tutti gli effetti il suo nuovo club.

Non ancora confermato il prezzo del trasferimento in Germania, che però dovrebbe aggirarsi sui 25 milioni di euro. Una cifra tutto sommato onesta per un calciatore che, compreso, era segnalato sui radar di mezza Europa.

Altre squadre

Proprio questa sera, nelle stesse ore in cui si spargeva la notizia del suo accordo definitivo con il Lipsia, Szoboszlai segnava la sua ultima rete con la maglia del Salisburgo, vincente per 6-2 sul negli ottavi di finale della Coppa austriaca. Ai quarti la squadra di Marsch sfiderà l' Vienna. Ma senza di lui.