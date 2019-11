Szoboszlai, la spalla di Haaland al Salisburgo

L’ungherese ha costruito una super coppia insieme all’attaccante norvegese, tanto che ora diversi club vogliono acquistarli insieme.

Cosa c’è di meglio di avere uno dei migliori talenti d’Europa? Averne due. Chiedere al : mentre Erling Haaland conquista tutti in , Dominik Szoboszlai continua a impressionare al suo fianco.

È più piccolo e gioca in un ruolo diverso, ma l’intesa che l’ungherese ha trovato con l’altro classe 2000 norvegese è già uno dei punti di forza della squadra. Diversi club starebbero valutando infatti di acquistarli in coppia: l’ è interessato, anche e seguiranno con attenzione la sfida del Salisburgo contro il al San Paolo questa sera.

“Alcuni dicono che somiglio a Milinkovic-Savic, altri a Toni Kroos”, ha affermato Szoboszlai a ‘Goal’ a ottobre, dopo essere stato inserito nella lista NxGn dei 50 migliori talenti teenager del mondo a marzo.

L’ungherese ha esordito a novembre 2018 in prima squadra lanciato da Marco Rose, dopo aver fatto pratica nel Liefering, la seconda squadra del Salisburgo. Ha chiuso la stagione scorsa con 3 goal e 4 assist in 16 partite, mettendo in mostra tutto il suo repertorio offensivo.

Il centrocampista in questo inizio di annata ha stabilito una grande intesa con Haaland e migliorato il suo bottino: già 4 goal e 4 assist in 14 presenze, giocando soprattutto sulla parte sinistra di centrocampo, anche se può giocare anche a destra senza problemi. Duttilità che, con il talento naturale che ha, lo ha reso uno dei talenti più interessanti d’Europa.

Szoboszlai vuole però mantenere i piedi per terra: “Non penso ad andarmene, penso a migliorare giorno dopo giorno, il resto interessa al mio agente”. Anche se il grande salto tra le stelle, proprio come quello di Haaland, sembra solo questione di tempo.