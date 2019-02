Szczesny scherza: "Pinsoglio ha giocato 22 minuti e ha gli stessi titoli di Totti"

In un'intervista, Szczesny ha scherzato sul suo compagno di squadra Carlo Pinsoglio: "Ha giocato 22 minuti e ha gli stessi titoli di Totti".

I trofei nel calcio non descrivono sempre fino in fondo la carriera di un calciatore, ma aiutano. E spesso finisce che due giocatori di caratura opposta abbiano gli stessi titoli. Un esempio calzante lo ha fatto Wojciech Szczesny, portiere della Juventus.

Intervistato dal canale YouTube polacco 'Foot Truck', l'attuale numero uno bianconero ha scherzato sul compagno di squadra Carlo Pinsoglio e sui trofei che l'ex Modena e Pescara ha vinto nella sua esperienza alla Juventus, fatta per ora di una stagione e mezzo da terzo portiere in pianta stabile.

"Pinsoglio è un bravo ragazzo, migliora l'atmosfera nello spogliatoio. L'anno scorso ha giocato 22 minuti e ora lo prendo in giro dicendo che ha vinto lo stesso numero di titoli di Totti..."

L'attuale terzo portiere bianconero ha fatto il suo esordio in Serie A lo scorso maggio, sostituendo proprio Buffon all'ultima partita di campionato. Un minutaggio ridotto, ma tre trofei alzati: uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Soltanto 22 minuti in campo. E tante prese in giro dal collega polacco.