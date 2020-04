Szczesny all'attacco: "Si parla solo dei rigori da dare contro la Juventus"

Szczesny su episodi arbitrali con protagonista la Juve: "E' stato detto che con Lecce e Torino non era rigore, ma nessuno ne parla".

Il campionato è sospeso, ma Wojciech Szczesny lo riaccende. Seppur a bocce ferme. L'occasione è una diretta YouTube con De Ligt, dove il portiere della torna su episodi arbitrali di questa stagione che hanno visto protagonisti i bianconeri.

In particolare, il numero uno polacco si focalizza su due partite: - e -Juve, in cui il compagno olandese è finito sotto la lente per due tocchi con la mano in area.

"Nessuno lo dice, ma la scorsa settimana c’è stato un incontro tra gli arbitri e hanno detto che con Lecce e Torino i rigori non c'erano".

Szczesny ci tiene ad evidenziare l'innocenza di De Ligt in quel doppio frangente, poi serve la stoccata.

"Nessuno ne parla, amano farlo solo quando ci sarebbe dovuto essere un rigore contro la Juventus. Quando invece l'arbitro dice 'E' stato un errore', nessuno più parla".

Per la cronaca, contro il Lecce il mani di De Ligt fu punito col penalty dopo consulto al VAR, mentre ne derby della Mole il gioco proseguì.