Szczesny torna su Juventus-Ajax: "Avevamo paura, non sapevamo come pressarli"

Un anno fa, la vide sfumare per un altro anno il sogno Champions. Accadeva allo Stadium, contro un che con una ripresa di altissimo livello eliminò la squadra allenata da Allegri dal torneo.

Su quella maledetta sfida, andata in scena il 15 aprile 2019, è tornato Wojciech Szczesny. Il portiere polacco, durante una diretta YouTube col compagno De Ligt - in quel match capitano dei Lancieri - ha svelato interessanti retroscena legati alla confusione mostrata dai bianconeri.

"Nel secondo tempo di , dopo aver preso l'1-2, abbiamo provato a mettergli pressione e loro ne uscivano 3-4 volte. Pensammo: ‘Non ne veniamo più fuori’. Pressavamo, ma avevamo paura di scoprirci troppo e lasciargli il 3 contro 2 dietro. Alla fine non abbiamo creato niente".

"Non avevamo idea di come pressarli, sapevamo che facendolo avremmo potuto prendere goal in contropiede. Quando abbiamo analizzato l‘Ajax la scorsa stagione, abbiamo pensato che giocassero a calcetto".