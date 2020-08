Szczesny ci spera: "Juve-Lione? Ronaldo pronto per un altro miracolo"

Mancano ormai solo 48 ore alla partita che può valere una stagione per la , chiamata a rimontare l'1-0 subito contro il nell'andata degli ottavi di .

Szczesny, intervistato da 'Sky Sport', crede nelle possibilità della Juventus e soprattutto spera in Cristiano Ronaldo.

"Vedo una squadra pronta, c'e un ambiente simile a quello dell'anno scorso prima della gara con l' , possiamo farcela anche quest'anno. Ancora tripletta di Ronaldo? Nessuno al mondo ha dubbi che Cristiano possa farlo di nuovo, come al solito nelle gare decisive fa la differenza, è pronto a fare un altro miracolo".

La cosa certa è che contro il Lione non mancheranno le motivazioni, come forse è avvenuto nelle ultime giornate di campionato.

"Ci stiamo giocando un obiettivo importante, trovare le motivazioni non è difficile, siamo tutti concentrati. Il Lione fisicamente sembra in forma, sembrano anche loro pronti a giocare, vedremo chi arriverà ai quarti di finale. Alla serve ritrovare lo spirito giusto, senza i tifosi è dura, dobbiamo trovare l’energia per ribaltare il risultato".