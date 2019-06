Szczesny in vacanza con Lewandowski: tifosi della Juventus scatenati su Instagram

Szczesny e Lewandowski in vacanza insieme: lo scatto, immortalato su Instagram, sta già facendo impazzire i tifosi della Juventus.

Archiviati gli impegni con la nazionale polacca (ultimo match vinto per 4-0 contro Israele e quattro vittorie nelle prime quattro partite con primo posto nel girone), è tempo di vacanze sia per il portiere della Szczesny che per il connazionale Lewandowski.

Vacanze che i due giocatori, come manifestato dal numero 1 bianconero tramite il proprio profilo Instagram, trascorreranno insieme con le loro rispettive mogli e/o fidanzate.

"Squadra in vacanza". Questo il messaggio che accompagna la foto dei quattro prima di salire sull'areo.

Il semplice scatto ha infiammato i tifosi bianconeri, che nei commenti hanno cominciato a sognare l'approdo dell'attuale bomber del alla corte della Vecchia Signora. Attualmente Lewandowski è legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel giugno del 2021.