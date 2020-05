Szczesny e la 'scintilla' con la Juve: "Ho visto i trofei allo stadio e ho pensato 'cazzo...'"

Il portiere polacco racconta il suo impatto con la Juve da avversario: "Ho visto i trofei negli spogliatoi e ho pensato: 'cazzo, voglio giocar qui'".

Galeotta fu... una trasferta? Non solo, certo, ma la scintilla tra Wojciech Szczesny e la per il portiere polacco è scattata dopo uno Juventus- , quando giocava in giallorosso.

Al canale YouTube polacco 'Foot Truck' il portiere polacco ha raccontato l'impatto con la realtà bianconera da avversario. E quella strada verso gli spogliatoi dello Stadium che lo ha segnato.

“Quando giocavo con la Roma eravamo venuti a in trasferta. Sulla strada per gli spogliatoi ho visto tutte i trofei della Juventus disegnati... E ho pensato ‘cazzo, voglio giocare qui’. Abbiamo perso 1-0 entrambe le volte".

Dopo aver fatto parte di e Roma, due squadre con progetti giovani, Szczesny è arrivato in bianconero e da subito è riuscito a vincere il campionato.