Perchè il portiere può diventare un problema per la Juventus

Szczesny protagonista negativo a Udine, sui social i tifosi invocano Donnarumma e Buffon. Ma ora Allegri deve recuperare il polacco.

L'ombra di Gigio e il fantasma di Gigi, in mezzo lui, Wojciech Szczensy, portiere polacco che ormai quattro anni fa la Juventus scelse per affidargli la pesante eredità di Buffon. Scelta che l'ex Arsenal e Roma ha peraltro ripagato a lungo con ottime prestazioni.

Negli ultimi mesi però qualcosa sembra essersi rotto fino al disastroso pomeriggio di Udine, quando due clamorose papere di Szczesny hanno impedito alla Juventus di vincere all'esordio nel nuovo campionato. Pomeriggio che ha rievocato le gesta di un altro portiere straniero transitato da Torino con scarsa fortuna, Edwin Van der Sar.

Il tutto mentre sui social i tifosi bianconeri, che per settimane avevano sognato l'arrivo di Donnarumma a parametro zero, invocavano di nuovo Gigio o almeno il ritorno di Gigi. Inteso come Buffon, ovviamente.

Impossibile d'altronde dimenticare come, già nella scorsa stagione, Szczesny abbia commesso pesanti errori in partite chiave: da Porto-Juventus (con la colpevole partecipazione di Bentancur) a Juventus-Porto quando il polacco non è riuscito a bloccare la punizione di Sergio Oliveira. Passando per un altro paio di incertezze nel Derby della Mole.

La sensazione, insomma, è che Szczesny abbia perso quella sicurezza dimostrata nei suoi primi anni in bianconero e che gli era valsa il ricco rinnovo di contratto. Rinnovo che di fatto rappresenta oggi la sua assicurazione sul futuro alla Juventus e ha impedito alla società di affondare il colpo per Donnarumma.

A trovare una soluzione quindi adesso dovrà essere Max Allegri, al quale qualcuno consiglia addirittura di concedere un po' di riposo al polacco lanciando Perin tra i pali di Madama.

Il tecnico dal canto suo al termine della partita di Udine, pur tirando le orecchie a Szczesny, ha ribadito la propria totale fiducia nel numero 1 bianconero.

"Szczęsny? E' un grandissimo portiere: non è una questione tecnica, di errore tecnico, ma questione di capire i momenti e il quel momento lì la palla buttarla in tribuna non è vergogna, soprattutto se si veniva da un rigore commesso. Servirà da lezione anche a lui".

Lezione che intanto è costata due punti alla Juventus, alle prese con quello che rischia seriamente di diventare un problema. Il ruolo del portiere infatti resta forse quello più delicato nel calcio, soprattutto a livello psicologico. Ecco perché recuperare il miglior Szczesny diventa l'imperativo assoluto di questo inizio di stagione.