Szczesny carica la Juventus: "Contro il Milan servirà la partita perfetta"

Alla vigilia della partita tra Juventus e Milan che assegna la Supercoppa, Wojciech Szczesny carica i bianconeri: "Servirà la partita perfetta".

Obiettivo Supercoppa. La Juventus vola a Jeddah per riscattare le sconfitte nel 2016 e nel 2017 rispettivamente contro Milan e Lazio, per riprendersi la Supercoppa Italiana. Le sconfitte negli anni precedenti sono un monito e ne sa qualcosa Wojciech Szczesny, che nonostante non fosse in campo, ha caricato i compagni e indicato la via ai microfoni di 'Juventus TV'

Il portiere polacco sarà il titolare nell'undici di Allegri e ha già scaldato i motori a Bologna, giocando titolare con il primo clean sheet del 2019 portato a casa. L'obiettivo è fare il secondo in Arabia Saudita, ma per farlo ci vorrà la partita perfetta.

"Servirà la partita perfetta, è una gara secca e bisogna essere sempre al massimo. Il Milan ha qualità per farci male, hanno vinto diverse partite e sono una squadra matura. Noi sappiamo vincere i trofei e speriamo di fare la differenza. A Bologna siamo stati ordinati e non abbiamo preso goal, era il nsotro obiettivo."

C'era invece nelle ultime tre Supercoppe Paulo Dybala, in rete nelle due contro la Lazio, ma protagonista negativo con il Milan a Doha nel 2016 con il rigore sbagliato. L'argentino ha ricordato la vittoria del 2015 e quella arrivata in stagione contro il Milan, a San Siro.

"Giocare delle finali importanti è sempre bello, abbiamo già affrontato il Milan giocando una grandissima partita. Ma questa volta è diverso. A Shanghai contro la Lazio all'esordio fu una serata indimenticabile". L'articolo prosegue qui sotto

L'osservato speciale della serata sarà invece Leonardo Bonucci, il grande ex, tornato a Torino dopo una stagione al Milan e determinato a tornare ad alzare in trofeo in bianconero. Dopo diversi mesi passati con Gattuso, il difensore conosce qualche segreto del Milan e speiga come batterlo: aggressività e spazi chiusi per non concedere palleggio.