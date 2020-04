Szczesny: "All'Arsenal fumavo regolarmente, Wenger lo sapeva"

Wojciech Szczesny era un fumatore regolare ai tempi dell'Arsenal: "Mi accesi una sigaretta nello spogliatoio e venni multato".

Nella vita d'atleta non dovrebbe esserci spazio per vizi e abitudini poco salutari come il fumo: eppure Wojciech Szczesny si è spesso concesso, in passato, il piacere di una sigaretta per alleviare le tensioni del pre e post-partita.

Il portiere polacco ha raccontato un episodio risalente ai tempi dell' in un podcast della radio ufficiale dei 'Gunners': allora le sigarette rappresentavano una valvola di sfogo per affrontare al meglio le situazioni più intricate sul terreno di gioco.

"All'epoca fumavo regolarmente e il boss (Wenger, ndr) lo sapeva benissimo: non voleva che nessuno fumasse nello spogliatoio. Dopo una partita, a causa della tensione, mi accesi una sigaretta nello spogliatoio nell'angolo delle docce, dove nessuno poteva vedermi. Qualcuno però se ne accorse e lo riferì al boss che, un paio di giorni dopo, mi chiese se era vero: io risposi di sì e venni multato".

Oltre alla multa, per Szczesny ci fu anche l'esclusione dall'undici titolare in favore di David Ospina, situazione che lo spinse a cercare maggiore spazio altrove, alla .