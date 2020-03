Szczesny incorona Alisson: "E' lui il migliore al mondo"

Non c'è certezza su quando e se il campionato riprenderà il suo regolare svolgimento: si è discusso della possibilità di andare oltre la data limite del 30 giugno per completare gli impegni nazionali ed internazionali, ma ad oggi è tutto da decidere.

Tra le squadre maggiormente colpite dal Coronavirus vi è la : tre i giocatori risultati positivi (Rugani, Matuidi e Dybala), non Wojciech Szczesny che ha prolungato la sua quarantena tra le mura della propria abitazione torinese.

Intervistato da 'Sky Sport', il portiere polacco ha raccontato come sta trascorrendo queste lunghissime giornate senza calcio e allenamenti.

"Ovviamente sono un po' annoiato, sono passate due settimane dall'inizio della quarantena ed ora sono anche solo a casa, visto che la mia famiglia è volata in . Sto trascorrendo questo periodo in modo molto tranquillo: dormo tantissimo e mi rilasso, mi alleno ogni giorno per farmi trovare pronto quando tutto riprenderà".

La positività dei compagni di squadra è stata una botta dura da assorbire per il gruppo bianconero.

"Li ho sentiti subito dopo la notizia. Dispiace, fortunatamente stanno bene e i sintomi non sono gravi. Gli auguriamo di tornare presto. Per quanto mi riguarda, ero abbastanza convinto di essere negativo. Poi ero chiuso in casa e non sarebbe cambiato tanto".