Svolta storica in Finlandia: parità salariale tra nazionale maschile e femminile

Passo avanti storico per il calcio in Finlandia: la federazione ha approvato la parità salariale tra la nazionale maschile e quella femminile.

La parità salariale tra calcio maschile e femminile, per quanto riguarda le nazionali, è diventata realtà. È la federazione finlandese a raggiungere questo traguardo, una svolta a suo modo storica.

Per i prossimi quattro anni, come da accordi firmati nella giornata di ieri, le donne riceveranno dalla federazione lo stesso stipendio degli uomini per le partite giocate con la maglia della Nazionale.

Le calciatrici hanno espresso pubblicamente la loro gioia per aver raggiunto l'obiettivo su Twitter, affermando che quello di ieri è stato un giorno di orgoglio per il calcio finlandese. Il capitano della squadra, Tinja-Riikka Korpela, che milita nell' , ha sottolineato come le squadre ora condividano anche il contratto, oltre che gli obiettivi.

Il presidente della Federazione, Ari Lahti, ha invece sottolineato come la parità salariale possa ora attrarre nuovi sponsor e nuovi investitori.