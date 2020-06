Svolta Serie A: verso lo stop alla quarantena di 14 giorni

Secondo 'Sky Sport', arriverà a breve il via libera del CTS: in caso di positività, la squadra avrà 4 giorni per effettuare nuovi tamponi.

Come vi abbiamo raccontato questa mattina, il presidente della FIGC Gravina sta lottando duramente per "rimuovere" l'obbligo di quarantena di 14 giorni per tutta la squadra in caso di positività di un giocatore o comunque di un membro della squadra.

Ebbene, secondo 'Sky Sport' a breve arriverà l'ok del Comitato Tecnico Scientifico a questa modifica. Più nel dettaglio: in caso di positività di una persona, i compagni saranno autorizzati a giocare se risulteranno negativi a due tamponi consecutivi nel giro di 96 ore.

Ovvero, con un giocatore contagiato e due tamponi negativi in quattro giorni per tutti gli altri, una squadra avrà comunque il via libera per scendere di nuovo in campo. Una grande svolta per il campionato che sta per ripartire.

Fino ad oggi invece vigeva la regola della quarantena per tutta la squadra in caso di positività, che avrebbe ovviamente complicato fin troppo i piani della .

L’ok definitivo da parte del CTS è atteso entro e non oltre il 20 giugno, quando - farà ripartire in ufficialmente il campionato.