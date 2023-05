Svolta Sampdoria, c’è il via libera all’aumento di capitale: cessione ad un passo

La Sampdoria è vicinissima a cambiare proprietà: nelle ultime ore le parti si sono avvicinate moltissimo e si attende la fumata bianca.

Potrebbe essere giunta realmente ad una svolta l’operazione che dovrebbe portare alla cessione della Sampdoria.

Come riportato infatti dal ‘Secolo XIX’, dopo un lunghissimo pomeriggio di trattative, il Consiglio di Amministrazione ha ricevuto il via libera per procedere con l’atteso aumento di capitale.

"L’U.C. Sampdoria S.p.A. comunica che l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato la delega al Consiglio di Amministrazione per l’emissione di un prestito obbligazionario e per un aumento di capitale fino a 40 milioni - si legge nel comunicato ufficiale pubblicato in serata -, funzionale all’esecuzione del piano di ristrutturazione della società".

Nel corso della mattinata, Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi avevano inviato una nuova proposta a Massimo Ferrero che non era stata considerata sufficiente me, dopo una trattativa serrata si è arrivato all’accordo.

Si tratta di un atto decisivo che di fatto pone fine al vecchio ciclo e segna l’inizio di una nuova era.

Già nei giorni scorsi si era parlato di una cessione di fatto già avvenuta, con tanto di comunicato con il quale il Consiglio di Amministrazione aveva comunicato l’accordo preliminare per la finalizzazione di un aumento di capitale nella società da parte di Gestio Capital e Aser Holding.

A frenare gli entusiasmi era stata poi la decisione di Massimo Ferrero di non accettare l’offerta d’acquisto presentata.

L'ormai ex numero uno ha confermato ai microfoni di TeleLombardia il buon esito della trattativa:

"Posso confermare. Non è stata una trattativa, mi hanno portato a ragionare col cuore. Non ho preso soldi, non ho preso niente [...]. Io ho fatto, ho ragionato col cuore invece che ragionare con la testa. Mi hanno portato allo sfinimento, non ce la faccio più a sentire tutte queste brutte parole, tutte queste falsità contro Ferrero ".

Ora la notizia che si traduce tra l’altro nel più importante degli esiti: con l’aumenti di capitale il fallimento è evitato.