Svolta nel mondo degli arbitri: Orsato sarà ospite a '90° minuto'

Domenica Daniele Orsato sarà ospite della Rai: si tratta di un momento storico. Trentalange aveva annunciato: "Gli arbitri parleranno di più".

Arbitri e comunicazione: un rapporto sempre complicato. Vedere un fischietto davanti a microfono e telecamere è sempre stata una sorta di tabù. Ma ora si cambia, e si cambia a partire da domani: Daniele Orsato sarà ospite di '90° minuto', programma di Rai Due.

L'arbitro vicentino ha arbitrato l'anticipo andato in scena oggi tra Spezia e Parma. Si tratta di un momento storico, perché mai prima d'ora un direttore di gara ancora in attività era stato invitato a partecipare ad una trasmissione televisiva.

Il nuovo presidente dell'AIA Alfredo Trentalange, eletto un paio di settimane fa a capo degli arbitri, in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' aveva del resto preannunciato grandi cambiamenti in questo senso:

"Gli arbitri devono parlare di più? Dobbiamo farlo. Sarà una cosa naturale, anche con i mass media, e sarà un rapporto reciproco, nel rispetto dei ruoli, con le metodologie appropriate. Ma dobbiamo assolutamente adeguarci a una comunicazione più efficace e più aperta".

Orsato sarà ospite di '90° minuto' anche e soprattutto in qualità di rappresentante degli arbitri. Non parlerà comunque della partita arbitrata oggi al Picco, pareggiata per 2-2 tra Spezia e Parma con i liguri capaci di rimontare da un doppio svantaggio.