Svolta Klose: sarà il vice-allenatore del Bayern Monaco

L'ex attaccante della Lazio verrà promosso dal ruolo di tecnico Under 17 alla prima squadra: sarà il secondo di Flick.

Miroslav Klose tornerà in , nella prima squadra del . Non più come calciatore, visti gli scarpini appesi al chiodo quando militava nella , ma bensì come vice-allenatore di Hansi Flick, che ha da poco rinnovato il suo contratto con la squadra bavarese.

Klose è attualmente l'allenatore dell'Under 17 del , ma Flick, come evidenzia Bild, vuole l'ex Campione del Mondo come assistente vista l'enorme esprienza accumulata nel suo ventennio da calciatore professionista in Bundesliga e .

L'accordo tra le parti sarebbe già stato raggiunto, con Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, al lavoro per formalizzare il tutto e ufficializzare la promozione di Klose, che lavora per poter diventare allenatore in capo del club in futuro.

Klose ha completato la sua formazione come allenatore e secondo Flick rappresenterà un grande apporto per il Bayern Monaco, così da insegnare ai giovani calciatori i segreti per vincere e segnare il maggior numero di goal possibili all'Allianz Arena.

Il tedesco di origine polacca ha giocato nel Bayern Monaco dal 2007 al 2011, segnando 24 reti in 98 presenze prima di approdare alla Lazio e chiudere la carriera proprio nella Capitale. Due volte in doppia cifra, non è mai stato un bomber da venti goal (escludendo una stagione al ), ma è risultato essere il miglior marcatore nella storia dei Mondiali e della .

Nel 2016 è diventato il nuovo collaboratore tecnico della Germania al fianco del suo vecchio commissario tecnico Joachim Löw prima di tornare al Bayern come allenatore dei giovani. Ora il passo in avanti, per cominciare a dare una svolta alla sua carriera.