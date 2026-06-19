Svizzera vs Canada: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Coppa del Mondo - Mondiali - Girone B BC Place Vancouver

Svizzera-Canada si giocherà il 24 giugno 2026 alle 15:00 EST (19:00 GMT).

Nel Gruppo B dei Mondiali, la Svizzera ha pareggiato 1-1 con il Qatar all’esordio, poi ha battuto 4-1 la Bosnia.

La Svizzera ha esordito con un 1-1 contro il Qatar, poi ha dominato la Bosnia 4-1. Il ventenne Johan Manzambi è entrato dalla panchina e ha segnato una doppietta; in rete anche l’altro subentrato Ruben Vargas e il capitano Granit Xhaka.

Il Canada, co-organizzatore dell’evento e 30° nella classifica FIFA, ha pareggiato 1-1 con la Bosnia e poi battuto 6-0 il Qatar in nove. Alphonso Davies del Bayern Monaco è rimasto in panchina. Probabilmente si contenderanno la vetta del Gruppo B.

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Probabile formazione della Svizzera contro il Canada

Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas.

Probabile formazione del Canada contro la Svizzera

Crepeau; Johnson, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Kone, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi.

Chiave della Svizzera e approccio tecnico

Il 51enne Murat Yakin, ct svizzero con solida esperienza da club, punta su un calcio organizzato e offensivo. Il capitano Granit Xhaka, reduce dalla salvezza con il Sunderland in Premier League, è il perno della squadra. L’ex Arsenal e Leverkusen ha condotto i suoi, contro ogni pronostico, alla qualificazione per l’Europa League e prenderà parte alla sua quarta Coppa del Mondo.

Il portiere Yann Sommer e il centrale Manuel Akanji guidano la retroguardia, mentre Breel Embolo offre imprevedibilità in attacco. La Svizzera ha partecipato 13 volte alla Coppa del Mondo FIFA, e nel 2006 detenne il curioso primato di essere eliminata senza subire gol.

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Giocatori chiave del Canada e approccio tecnico

L’ex tecnico del Leeds Jesse Marsch punta sul terzino del Bayern Alphonso Davies, tornato in campo nella semifinale di Champions contro il PSG, e sui talenti del Sassuolo Ismael Kone e della Juventus Jonathan David.

La nazionale canadese si è qualificata tre volte: nel 1986, nel 2022 e ora nel 2026. Davies ha segnato il primo gol della storia della squadra in un Mondiale, contro la Croazia nel 2022. Ora 52enne, Marsch vanta una carriera da giocatore di 14 stagioni nella MLS e due presenze con gli Stati Uniti.

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La rosa della Svizzera composta da 26 giocatori

Portieri: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Difensori: Manuel Akanji (Inter), Aurele Amenda (Eintracht Francoforte), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stoccarda), Miro Muheim (Amburgo), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Magonza).

Centrocampisti: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Friburgo), Fabian Rieder (Augusta), Djibril Sow, Ruben Vargas (entrambi Siviglia), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).

Attaccanti: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cédric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

La rosa di 26 giocatori del Canada

Portieri: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Difensori: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marsiglia), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Spalato), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nizza), Alphonso Davies (Bayern Monaco), Alfie Jones (Middlesbrough).

Centrocampisti: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Attaccanti: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

Notizie sulle squadre e formazioni

La Svizzera è allenata da Murat Yakin. Al momento non sono segnalati infortuni o squalifiche e non è stata diffusa una probabile formazione. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del match.

Il Canada è guidato dall’allenatore Jesse Marsch. Al momento non ci sono notizie di infortuni o squalifiche e la probabile formazione non è stata resa nota. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del match.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Formazioni

Nelle ultime cinque partite la Svizzera ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. L’ultima uscita è il 1-1 contro il Qatar ai Mondiali del 13 giugno, match dominato prima di subire un autogol al 94’. Prima del torneo aveva pareggiato 1-1 con l’Australia (6 giugno) e battuto la Giordania 4-1 (31 maggio). A marzo aveva impattato 0-0 con la Norvegia, poi perso 3-4 con la Germania, evidenziando alcune lacune difensive. In queste cinque gare la Svizzera ha segnato sei gol e ne ha subiti sette.

Il Canada ha un ruolino simile: una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque. L’ultima uscita è il 1-1 con la Bosnia-Erzegovina del 12 giugno, in precedenza ha pareggiato 1-1 con l’Irlanda e vinto 2-0 sull’Uzbekistan. Prima ancora, un 0-0 con la Tunisia e un 2-2 con l’Islanda. In cinque gare il Canada ha segnato sei gol e ne ha subiti quattro.

Storia degli scontri diretti

SVI Ultima partita CAN 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Svizzera 1 - 3 Canada 1 Goal segnati 3 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

Le due squadre si sono affrontate una sola volta: amichevole del 15 maggio 2002, vinta 3-1 dal Canada in Svizzera. Quella di Vancouver sarà il secondo incrocio.

Classifica

Nel Gruppo B la Svizzera è prima e il Canada secondo alla vigilia dell’ultima giornata.