Coppa del Mondo - Mondiali - Girone B Los Angeles Stadium

Svizzera-Bosnia ed Erzegovina si giocherà il 18 giugno 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST).

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Svizzera-Bosnia ed Erzegovina: contesto della partita

In palio ci sono gli ottavi di finale del Gruppo B, molto equilibrato. Avendo già disputato la prima partita, Svizzera e Bosnia arrivano all’appuntamento con dati tattici freschi e pochi margini di errore.

La Svizzera di Murat Yakin punta su esperienza e controllo del centrocampo, mentre la Bosnia-Erzegovina di Sergej Barbarez risponde con resilienza e grinta. Dopo aver eliminato a sorpresa l'Italia negli spareggi europei, gli Zmajevi si affidano a un solido blocco difensivo e a un grande entusiasmo, che li rende avversari ostici quando serve disciplina di alto livello. Al modernissimo SoFi Stadium di Los Angeles, cornice spettacolare e atmosfera elettrizzante faranno da sfondo a un match in cui i dettagli tattici decideranno il futuro del girone.

Con le combinazioni di girone che prendono forma, nessuna delle due può permettersi errori difensivi centrali. La Svizzera punta a imporre il proprio status di potenza, affidandosi a un possesso palla fluido per dettare il ritmo e logorare le linee avversarie. La Bosnia, invece, vuole confermare il suo percorso di qualificazione puntando sulla solidità difensiva e su rapide ripartenze. In questo contesto, la gestione della rosa, la comunicazione a centrocampo e la precisione in area saranno decisive per ottenere i tre punti.

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La strada verso la Coppa del Mondo FIFA 2026

La perfetta padronanza operativa della Svizzera

I Rossocrociati hanno conquistato il pass per il Nord America con una lezione di disciplina tattica, dominando il Gruppo B UEFA e preferendo la certezza del primo posto al rischio degli spareggi.

Il pilastro del loro trionfo è stato un assetto tattico equilibrato, esplosivo e inattaccabile. Guidata da Murat Yakin, la Svizzera ha dominato il girone con quattro vittorie e due pareggi, subendo solo due gol. Le sfide ad alto rischio con la Svezia hanno segnato la svolta: prima un netto 2-0 in trasferta a Solna, poi un eloquente 4-1 a Ginevra che ha spezzato ogni resistenza. Con il primo posto e 14 punti, la Svizzera ha raggiunto la fase finale con tranquillità, potendo così affinare il proprio progetto in vista del grande palcoscenico.

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Il trionfo della Bosnia-Erzegovina negli spareggi

Mentre la Svizzera ha superato il girone grazie a un'organizzazione quasi perfetta, la Bosnia ha raggiunto la California meridionale con una campagna coraggiosa e indimenticabile. Seconda nel suo girone, la squadra ha superato gli spareggi UEFA con grande resilienza e sangue freddo.

In semifinale, in Galles, la squadra di Sergej Barbarez ha pareggiato nel finale con Edin Džeko e ha vinto ai rigori. Dopo un grande sforzo difensivo, Haris Tabaković ha segnato il gol del pareggio nel finale contro gli Azzurri, e poi il giovane talento Esmir Bajraktarević ha trasformato il rigore decisivo. Con due imprese consecutive contro avversari più forti, questa squadra ha scritto una nuova pagina del calcio bosniaco, conquistando la seconda partecipazione al Mondiale.

Svizzera-Bosnia ed Erzegovina: news sulle squadre

Notizie sulla squadra della Svizzera

I Rossocrociati si sono radunati nel sud della California con un gruppo di 26 giocatori esperti e ben collaudati. Sotto la guida di Murat Yakin, il gruppo mostra grande intesa tattica e fiducia. La solidità della squadra si basa sulla forma fisica dei suoi veterani, pronti a imporre il loro possesso palla con sicurezza.

In porta c’è il leggendario Yann Sommer, protetto dalla coppia di difensori centrali Manuel Akanji e Nico Elvedi. A centrocampo il capitano Granit Xhaka e Remo Freuler garantiscono geometria e resistenza al pressing. Alle loro spalle agiscono Ruben Vargas, pronto a ispirare, e gli attaccanti Dan Ndoye e Breel Embolo, pronti a sfruttare la loro fisicità e versatilità per superare le difese più chiuse.

Notizie sulla squadra della Bosnia-Erzegovina

Gli Zmajevi sono arrivati sulla West Coast carichi di entusiasmo dopo il loro percorso mozzafiato e ricco di sorprese nei play-off europei. L'allenatore Sergej Barbarez ha convocato 26 giocatori, mixando icone esperte e giovani talenti. Nonostante le aspettative per la fase a gironi, il suo piano tattico resta organizzato e concentrato.

Tutti gli occhi saranno sul leggendario capitano e capocannoniere Edin Džeko, in perfetta forma per guidare l’attacco con il suo gioco di sponda. Accanto a lui l’imponente Ermedin Demirović, mentre sulla fascia il giovane talento Esmir Bajraktarević garantisce creatività e imprevedibilità. In mediana Tahirović interromperà le trame avversarie, schermando la coppia Bičakčić-Kolašinac davanti al portiere Vasilj.

Profili dei tecnici e filosofie tattiche

Murat Yakin (Svizzera)

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Tattico astuto e calcolatore, Yakin ha portato la Svizzera a una fase di grande solidità, guidando la squadra con calma e determinazione attraverso i cicli di qualificazione e costruendo un gruppo compatto e adattabile.

Tatticamente predilige un possesso organizzato, controllo territoriale e sincronia difensiva, schierando un fluido 3-4-2-1 o un più rigido 4-3-3, affidandosi a un centrocampo esperto e tecnico per dettare il ritmo. Raramente si lascia prendere dal panico: il suo sistema soffoca le linee di passaggio centrali per poi spostare il pallone sulle fasce. A Los Angeles dovrà evitare un possesso troppo lento e sterile, mantenendo un’urgenza verticale capace di superare un muro difensivo arretrato e fisico.

Sergej Barbarez (Bosnia-Erzegovina)

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Leggendario ex capitano, incarna lo spirito feroce e la passione del calcio bosniaco. Ha infuso energia intensa in una squadra che ha fatto la storia grazie agli spareggi. Alla sua prima esperienza in panchina a livello internazionale, ha creato uno spogliatoio coeso e motivato, unendo grinta old-school e lavoro tecnico disciplinato.

Barbarez punta su un sistema difensivo compatto: 5-3-2 o 4-4-2 a blocco basso senza palla. Cede il possesso agli avversari più forti, riempie l’area e li attira in avanti. Una volta recuperata palla, ordina un lancio immediato in profondità per sfruttare il gioco aereo dei suoi attaccanti veterani e lanciare i compagni in corsa. In questa seconda giornata cruciale, il suo piano è neutralizzare i creatori di gioco svizzeri, mantenere la disciplina della linea difensiva a cinque e colpire in contropiede con precisione per mettere in difficoltà le teste di serie europee.

Rosa dei 26 convocati per i Mondiali

Squadra della Svizzera ai Mondiali

Portieri: Marvin Keller, Gregor Kobel, Yvon Mvogo

Difensori: Manuel Akanji, Aurele Amenda, Eray Comert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer

Centrocampisti: Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Remo Freuler, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Fabian Rieder, Djibril Sow, Ruben Vargas, Granit Xhaka, Denis Zakaria

Attaccanti: Zeki Amdouni, Breel Embolo, Cedric Itten, Dan Ndoye, Noah Okafor

Convocati della Bosnia-Erzegovina per la Coppa del Mondo

Portieri: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic

Difensori: Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Stjepan Radeljic, Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik

Centrocampisti: Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Ermin Mahmic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic

Attaccanti: Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Samed Bazdar, Haris Tabakovic, Edin Dzeko

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Svizzera-Bosnia: i duelli chiave

Breel Embolo vs Sead Kolašinac: una sfida fisica e intensa nell’ultimo terzo di campo. Embolo, punto di riferimento della Svizzera, è forte nei movimenti in profondità, nel gioco di sponda e nei duelli aerei. Kolašinac, veterano arcigno, dovrà usare la propria forza, i contrasti decisi e un posizionamento impeccabile in area per negargli spazio e bloccare l’azione elvetica.

Esmir Bajraktarević contro il compatto centrocampo svizzero: Bajraktarević arriva al torneo come catalizzatore creativo degliZmajevi, dotato di accelerazione, dribbling imprevedibile e capacità di accentrarsi dalle fasce per innescare le transizioni. Cercherà spazi non appena il possesso palla cambierà di mano. Di fronte avrà però un centrocampo svizzero compatto e disciplinato, guidato dalla classe di Granit Xhaka e Remo Freuler. La sua tecnica basterà per superare un reparto così solido?

Denis Zakaria vs Amir Hadžiahmetović: duello cruciale in mediana. Hadžiahmetović è lo schermo difensivo e il motore della Bosnia-Erzegovina, con grande lettura posizionale, recuperi tempestivi e intensa copertura. Zakaria dovrà abbattere questo muro, dettare il ritmo offensivo dei Rossocrociati e puntare in verticale per sorprendere Hadžiahmetović e la sua difesa.

Notizie sulle squadre e formazioni

La Svizzera, guidata da Murat Yakin, non segnala infortuni o squalifiche e non ha ancora diffuso una formazione probabile. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d’inizio.

La Bosnia-Erzegovina è guidata da Sergej Barbarez. Al momento non ci sono notizie di infortuni o squalifiche e non è stata resa nota la probabile formazione. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del match.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Condizione

Nelle ultime cinque gare la Svizzera ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L’ultimo match è terminato 1-1 con l’Australia il 6 giugno; il miglior risultato è il 4-1 sulla Giordania del 31 maggio. A marzo ha perso 4-3 con la Germania, evidenziando alcune debolezze difensive. In cinque match ha segnato sette gol e subiti altrettanti.

La Bosnia-Erzegovina non vince da quattro delle ultime cinque partite: una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. L’ultimo match è terminato 1-1 contro Panama il 6 giugno. L’unica vittoria è arrivata a marzo nelle qualificazioni ai Mondiali contro l’Italia, 1-1 che ha premiato la Bosnia-Erzegovina per la regola dei gol totali, stesso criterio con cui ha superato il Galles. In questo periodo ha segnato e subito quattro gol.

Storia degli scontri diretti

SVI Ultima partita BIH 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Svizzera 0 - 2 Bosnia ed Erzegovina 0 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

I due team si sono affrontati una sola volta: nel marzo 2016 la Bosnia ha vinto 2-0 in un’amichevole in Svizzera. Si tratta quindi del secondo incrocio ufficiale o amichevole tra le due nazionali.

Classifica

Nel Gruppo B della Coppa del Mondo FIFA 2026, la Bosnia-Erzegovina è prima, la Svizzera quarta.