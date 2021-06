Svizzera-Spagna dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Svizzera-Spagna si affrontano nei quarti di finale di Euro 2020: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

SVIZZERA-SPAGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW

Svizzera e Spagna si affrontano a San Pietroburgo nel primo quarto di finale di Euro 2020. Una sfida che non ti aspetti, soprattutto perché la Svizzera (arrivata terza nel girone dell'Italia) ha eliminato ai rigori la Francia, campione del mondo in carica e grande favorita per il successo finale. La Spagna, invece, ha vinto dopo una gara rocambolesca contro la Croazia: 5-3 ai tempi supplementari dopo essersi stati rimontati (da 3-1 a 3-3 al 95'). Le due formazioni, dunque, arrivano a questa sfida al termine di due partite davvero epiche che finiranno nell'album dei migliori ricordi della manifestazione. Chi vince incontrerà in semifinale una tra Belgio e Italia che giocheranno alle 21.00 a Monaco di Baviera.

Ci sono stati sei precedenti match tra la Spagna e la Svizzera, e i dati parlano chiaro: quattro vittorie per gli spagnoli, una vittoria per i svizzeri e un pareggio.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Svizzera-Spagna: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

Svizzera-Spagna si gioca venerdì 2 luglio 2021 alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, in Russia: fischio d'inizio del match previsto alle ore 18.00

L'attesa sfida tra Svizzera e Spagna sarà trasmessa in diretta tv da Sky e dalla Rai. I canali di riferimento nel primo caso saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La sfida sarà prevista anche in chiaro: il match sarà visibile su Rai 1.

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match tra Svizzera e Spagna in streaming su dispositivi come pc, notebook, tablet e Smartphone, attraverso l’applicazione Sky Go. Un’alternativa è rappresentata da NOW TV: occorrerà accedere al portale e seguire le linee guida per acquistare uno dei pacchetti disponibili.

Anche la Rai proporrà la visione in diretta streaming della gara. Per poter seguire gratuitamente Svizzera-Spagna attraverso i vostri dispositivi, basterà accedere a RaiPlay e registrarsi.

Su Goal potrete seguire Svizzera-Spagna in diretta testuale: dal prepartita alle formazioni delle due squadre, fino al racconto delle azioni salienti del quarto di finale di Euro 2020.

3-4-2-1 per la Svizzera con Sommer in porta, Elvedi, Akanji e Rodriguez in difesa. Widmer e Zuber esterni, Freuler e Fernandes in mezzo. Shaqiri ed Embolo alle spalle di Seferovic. 4-3-3 per la Spagna con Unai Simon tra i pali, linea difensiva a quattro con Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte e Gayà in difesa. Koke, Busquets e Pedri in mezzo. Ferran Torres, Morata e Sarabia tridente

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Fernandes, Zuber; Shaqiri, Embolo; Seferovic.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Gayà; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia.