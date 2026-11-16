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Svizzera-Scozia: orario del calcio d'inizio
Lunedì la Svizzera ospita la Scozia al Sitterstadion di San Gallo per l'ultima partita del gruppo 1 della UEFA Nations League B.
Per la squadra di Murat Yakin, la partita rappresenta una degna conclusione di un'ottima campagna: la nazionale svizzera si è già assicurata la promozione in Lega A e si presenta alla sfida da capolista. Lo 0-0 in Slovenia è bastato a certificare la promozione con una giornata d'anticipo.
Yakin ha annunciato che farà ruotare i convocati, dando un'opportunità ai giocatori che hanno trovato poco spazio durante questa pausa per le nazionali. L'assetto di base della squadra resterà comunque invariato.
Per la Scozia la situazione è diversa. Sébastien Pocognoli arriva a San Gallo forte di una vittoria: gli scozzesi hanno battuto la Macedonia del Nord 2-1 nell'ultima partita e vogliono sfruttare lo slancio.
Scott McTominay torna tra i convocati dopo l'operazione al cuore: un'importante risorsa per il centrocampo. Andy Robertson è vicino a un traguardo storico e potrebbe collezionare la sua 102ª presenza in nazionale, eguagliando il record detenuto da tempo da Kenny Dalglish.
Pocognoli lavora inoltre alla composizione della rosa per il futuro: il tecnico belga ha contattato giocatori con doppia cittadinanza come Archie Gray e Hayden Hackney per convincerli a scegliere la Scozia.
Più sotto trovate tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta.
I temi della settimana: cosa è successo a Svizzera e Scozia?
La Svizzera arriva a questa partita dopo quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. La nazionale svizzera è rimasta a secco di gol nell'ultima sfida, lo 0-0 in Slovenia; nelle quattro precedenti aveva segnato dodici reti, subendone soltanto una. Tra i risultati figurano un 3-0 contro la Scozia e due vittorie per 3-0 contro la Macedonia del Nord.
Nelle ultime cinque partite la Scozia ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il successo più recente è stato il 2-1 contro la Macedonia del Nord; in precedenza erano arrivate una sconfitta per 1-2 contro la Slovenia e una per 0-3 contro la Svizzera. In questo periodo la Scozia ha segnato cinque gol e ne ha subiti sei.
Svizzera-Scozia: formazioni
Probabili formazioni Svizzera - Scozia
Formazione titolare
Allenatore
- M. Yakin
- S. Pocognoli
Svizzera-Scozia: stato di forma
Svizzera-Scozia: bilancio degli scontri diretti
Testa a testa
Svizzera-Scozia: le classifiche
Grp. 1
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|5
|4
|1
|0
|11
|1
|+10
|13
D
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V
V
V
|2
|5
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|5
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|+2
|8
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V
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V
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|2
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|2
|5
|6
|-1
|7
V
S
V
S
D
|4
|5
|0
|0
|5
|1
|12
|-11
|0
S
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S
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