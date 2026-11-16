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UEFA Nations League B
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Sitterstadion
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Svizzera-Scozia oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

Nella Lega B della UEFA Nations League, la Svizzera affronta la Scozia. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

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Svizzera-Scozia: orario del calcio d'inizio

crest
UEFA Nations League B - Game Week 6
Sitterstadion

Lunedì la Svizzera ospita la Scozia al Sitterstadion di San Gallo per l'ultima partita del gruppo 1 della UEFA Nations League B.

Per la squadra di Murat Yakin, la partita rappresenta una degna conclusione di un'ottima campagna: la nazionale svizzera si è già assicurata la promozione in Lega A e si presenta alla sfida da capolista. Lo 0-0 in Slovenia è bastato a certificare la promozione con una giornata d'anticipo.

Yakin ha annunciato che farà ruotare i convocati, dando un'opportunità ai giocatori che hanno trovato poco spazio durante questa pausa per le nazionali. L'assetto di base della squadra resterà comunque invariato.

Per la Scozia la situazione è diversa. Sébastien Pocognoli arriva a San Gallo forte di una vittoria: gli scozzesi hanno battuto la Macedonia del Nord 2-1 nell'ultima partita e vogliono sfruttare lo slancio.

Scott McTominay torna tra i convocati dopo l'operazione al cuore: un'importante risorsa per il centrocampo. Andy Robertson è vicino a un traguardo storico e potrebbe collezionare la sua 102ª presenza in nazionale, eguagliando il record detenuto da tempo da Kenny Dalglish.

Pocognoli lavora inoltre alla composizione della rosa per il futuro: il tecnico belga ha contattato giocatori con doppia cittadinanza come Archie Gray e Hayden Hackney per convincerli a scegliere la Scozia.

Più sotto trovate tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta.

I temi della settimana: cosa è successo a Svizzera e Scozia?

La Svizzera arriva a questa partita dopo quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. La nazionale svizzera è rimasta a secco di gol nell'ultima sfida, lo 0-0 in Slovenia; nelle quattro precedenti aveva segnato dodici reti, subendone soltanto una. Tra i risultati figurano un 3-0 contro la Scozia e due vittorie per 3-0 contro la Macedonia del Nord.

Nelle ultime cinque partite la Scozia ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il successo più recente è stato il 2-1 contro la Macedonia del Nord; in precedenza erano arrivate una sconfitta per 1-2 contro la Slovenia e una per 0-3 contro la Svizzera. In questo periodo la Scozia ha segnato cinque gol e ne ha subiti sei.

SVI

SVI - Forma

MAC
V0-3
SCO
V0-3
SVN
V2-1
MAC
V3-0
SVN
D0-0
Gol segnato (subito)
11/1
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
SCO

SCO - Forma

SVN
D0-0
SVI
S0-3
MAC
V0-2
SVN
S1-2
MAC
V2-1
Gol segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Svizzera-Scozia: formazioni

Probabili formazioni Svizzera - Scozia

4-2-3-1
Svizzera crest
Svizzera
SVI
Formazione
Scozia crest
Scozia
SCO
3-4-1-2
G. KobelG. KobelS. BritschgiS. BritschgiM. AkanjiM. AkanjiN. ElvediN. ElvediR. RodriguezR. RodriguezD. NdoyeD. NdoyeD. ZakariaD. ZakariaM. AebischerM. AebischerR. FreulerR. FreulerF. RiederF. RiederB. EmboloB. EmboloA. GunnA. GunnK. TierneyK. TierneyL. GrahamL. GrahamR. PorteousR. PorteousA. RobertsonA. RobertsonL. FergusonL. FergusonB. Gannon-DoakB. Gannon-DoakJ. McGinnJ. McGinnB. GilmourB. GilmourC. AdamsC. AdamsS. McTominayS. McTominay
Scozia crest
Scozia
SCO
4-2-3-1
Svizzera

Formazione titolare

Scozia

Allenatore

  • M. Yakin
  • S. Pocognoli

Svizzera-Scozia: stato di forma

SVI

SVI - Forma

MAC
V0-3
SCO
V0-3
SVN
V2-1
MAC
V3-0
SVN
D0-0
Gol segnato (subito)
11/1
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
SCO

SCO - Forma

SVN
D0-0
SVI
S0-3
MAC
V0-2
SVN
S1-2
MAC
V2-1
Gol segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Svizzera-Scozia: bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

SvizzeraPareggioScozia
2
1
0
UEFA Nations League B
Scozia badge
Scozia
SCO
0
Svizzera badge
Svizzera
SVI
3
FIN
Campionato Europeo
Scozia badge
Scozia
SCO
1
Svizzera badge
Svizzera
SVI
1
FIN
Amichevoli
Scozia badge
Scozia
SCO
1
Svizzera badge
Svizzera
SVI
3
FIN
7Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal2/3
Entrambe le squadre hanno segnato2/3

Svizzera-Scozia: le classifiche

Grp. 1

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SvizzeraSvizzeraSVI
5410111+1013
D
V
V
V
V
2
SloveniaSloveniaSVN
522153+28
D
V
S
V
D
3
ScoziaScoziaSCO
521256-17
V
S
V
S
D
4
Macedonia del NordMacedonia del NordMAC
5005112-110
S
S
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Retrocessione
Play-Off Retrocessione

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