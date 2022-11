Contrattempo per la Svizzera prima della sfida con il Brasile: il bus tampona un’auto della polizia

Episodio singolare accaduto prima di Brasile-Svizzera: il bus della squadra elvetica prima tampona un’auto e poi viene tamponato.

La marcia di avvicinamento della Svizzera alla sfida con il Brasile è stata, nel vero senso della parola, tutt’altro che priva di intoppi.

Nel corso del pomeriggio infatti, il bus che trasportava la compagine elvetica allo stadio 974 di Doha, durante il tragitto ha letteralmente tamponato una vettura della polizia che stava facendo servizio di scorta.

Come si può evincere dalle immagini rilasciate dalla ‘RSI’ attraverso un post pubblicato su Twitter, si è verificato un improvviso rallentamento ed il mezzo non solo non è riuscito a fermare la sua corsa in tempo, ma è stato a sua volta urtato da un’altra vettura del servizio di scorta.

⚽🏆🇧🇷🇨🇭 Non è iniziato nel migliore dei modi l'avvicinamento al match per la Nazionale, col bus che nel tragitto verso lo stadio ha tamponato un'auto della polizia che stava scortando la Svizzera#Qatar2022 #FIFAWorldCup #Nati #RSISport pic.twitter.com/AGqtp9NIvU — Sport RSI (@RSIsport) November 28, 2022

Ne è scaturito un vero e proprio tamponamento a catena con diversi mezzi coinvolti, ma fortunatamente senza conseguenze.

La ‘carovana’ ha infatti subito ripreso il suo cammino e la Svizzera è regolarmente arrivata allo stadio per affrontare il Brasile in una gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Qatar 2022.