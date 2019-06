Svizzera-Inghilterra dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

La Nations League si conclude con le due finali: quella per il terzo e quarto posto vede di fronte Svizzera e Inghilterra, ecco le info sul match.

e si affrontano questo pomeriggio all'Estádio Dom Afonso Henrique nella finale per il terzo posto della . Dopo non essere riuscite a superare rispettivamente e in semifinale, entrambe le selezioni andranno ora alla ricerca della medaglia di bronzo.

La Svizzera arriva a questa gara dopo la sconfitta per 3-1 contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Proprio il fenomeno della è stato il carnefice degli elvetici, contro i quali ha messo a segno una tripletta in semifinale. Di Ricardo Rodriguez, su calcio di rigore, l'unica rete segnata invece dalla squadra allenata da Vladimir Petković.

Stesso risultato per l'Inghilterra, battuta sempre per 3-1 dall'Olanda. In questo caso la sconfitta è arrivata però soltanto nei tempi supplementari. A fissare il risultato sull'1-1 nei primi 90' di gioco erano stati Rashford (su rigore) e De Ligt. A portare gli Oranje in finale sono state invece l'autorete di Walker e il goal di Promes al 97' e 114'.

Due sconfitte che non hanno permesso a Svizzera e Inghilterra di approdare alla finalissima in scena questa sera all'Estádio do Dragão, con le due formazioni che nel pomeriggio dovranno dunque accontentarsi di provare a scrivere il proprio nome sul terzo gradino del podio.

Di seguito trovate tutte le informazioni su Svizzera-Inghilterra: le ultime sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

SVIZZERA-INGHILTERRA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Svizzera-Inghilterra DATA 9 giugno 2019, ore 15.00 DOVE Estádio Dom Afonso Henriques, Guimarães ARBITRO Ovidiu Hațegan (Romania) TV 1 STREAMING Mediaset Play

ORARIO SVIZZERA-INGHILTERRA

Sarà l'Estádio Dom Afonso Henriques a ospitare Svizzera-Inghilterra, finale per il terzo posto della Nations League. Il calcio d'inizio della gara sarà alle ore 15.00.

Svizzera-Inghilterra verrà trasmessa in diretta e in esclusiva in Italia da Mediaset. La sfida, arbitrata dal direttore di gara Ovidiu Hațegan, sarà trasmessa su Italia 1.

Chi non avesse la possibilità di seguire Svizzera-Inghilterra in , potrà assistere al match sul proprio pc, smartphone e tablet grazie al sito ufficiale e all'app Mediaset Play.

Petković dovrebbe affidarsi a un 4-4-1-1, con Shaqiri a supporto dell'unica punta Seferovic. A centrocampo dovrebbero invece trovare spazio i soliti Xhake e Freuler in mezzo, con Zakaria e Zuber sugli esterni. Difesa formata da Mbabu, Schar, Akanji e Rodriguez. In porta Sommer.

Southgate dovrebbe invece rispondere con un più classico 4-2-3-1, con Kane prima punta dal primo minuto. A supporto dell'attaccante del dovrebbero invece scendere in campo Lingard, Dele Alli e Sterling. In mediana spazio a Barkley e Dier, con Walker e Rose pronti a prendere il proprio posto da terzini. Il compito di proteggere Pickford spetterà invece ai soliti Stones e Maguire.

SVIZZERA (4-4-1-1): Sommer; Mbabu, Schar, Akanji, Rodriguez; Zakaria, Xhaka, Freuler, St. Zuber; Shaqiri; Seferovic.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Rose; Barkley, Dier; Lingard, Alli, Sterling; Kane.