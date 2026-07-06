Svizzera vs Colombia: Dettagli della partita

Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale BC Place Vancouver

Il calcio d'inizio è previsto per il 7 luglio 2026 alle 20:00 GMT (16:00 EST).

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Due squadre in ascesa si giocano un posto nei quarti di finale.

Al Vancouver Stadium si affrontano due squadre in crescita. La Svizzera di Murat Yakin vuole confermare il suo momento positivo, mentre la Colombia di Néstor Lorenzo, ancora imbattuta, punta sull’organizzazione.

Di fronte hanno una Colombia imbattuta, guidata da Néstor Lorenzo, che in Nord America ha mostrato grande organizzazione ed efficienza. Entrambe le squadre sono arrivate agli ottavi più per solidità che per esplosività, ma la sfida a eliminazione diretta di Vancouver offre un’occasione d’oro per entrare tra le migliori otto del mondo.

Il percorso di Svizzera e Colombia

La Svizzera ha reagito bene al deludente 1-1 iniziale col Qatar. Gli uomini di Yakin hanno ritrovato il ritmo, battendo 4-1 la Bosnia-Erzegovina e 2-1 il Canada, e chiudendo al primo posto il Gruppo B. Hanno confermato la forma con un 2-0 sull’Algeria nei sedicesimi.

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La Colombia, grazie a una difesa solida, è rimasta imbattuta: ha battuto 3-1 l’Uzbekistan, 1-0 il Congo e chiuso 0-0 con il Portogallo, vincendo il Gruppo K. Nei sedicesimi ha superato 1-0 il Ghana.

Infortuni e dubbi a centrocampo pesano sulle scelte

La preparazione tattica per questo match è condizionata da notizie opposte sulle due rose. La Colombia ha perso l’attaccante veterano Jhon Córdoba, out per il resto del torneo a causa di uno stiramento al bicipite femorale. Al suo posto dovrebbe giocare Luis Suárez, che ha fornito l’assist vincente nel turno precedente.

La Svizzera teme di perdere il centrocampista Michel Aebischer, ancora in recupero da un problema muscolare. In caso di forfait, Yakin schiererà il collaudato duo Xhaka-Freuler per proteggere la linea difensiva e supportare l’emergente Johan Manzambi.

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Le trappole di isolamento sulle fasce contro i rigidi blocchi centrali saranno decisive.

La Colombia punterà sulle fasce: i movimenti di Luis Díaz a sinistra dovranno allungare la difesa elvetica e aprire spazi per gli inserimenti dei centrocampisti.

La Svizzera punterà invece al contenimento, per poi lanciare rapidi contropiedi guidati dal giovane Manzambi e finalizzati da Embolo.

Le strutture consolidate affrontano la prova del fuoco

La Svizzera affronta una Colombia solida, reduce da tre clean sheet e con un solo gol subito nel torneo.

La Colombia dovrà fare a meno del suo riferimento in area, ma l’ingresso di Suárez dovrà garantire profondità senza compromettere la copertura difensiva contro una Svizzera pericolosa in più zone del campo.

Probabile formazione della Svizzera contro la Colombia

Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo

Probabile formazione della Colombia contro la Svizzera

Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Arias, Puerta; Rodríguez, Suárez, Díaz

Statistiche chiave Svizzera-Colombia

Svizzera e Colombia si sono affrontate una volta ai Mondiali FIFA: nel 1994 la Colombia vinse 2-0 nella fase a gironi. In totale i sudamericani hanno vinto due dei quattro incroci (1 pareggio, 1 sconfitta), l’ultimo un 3-1 in amichevole a Miami nel marzo 2007.

La Svizzera ha vinto solo una delle nove partite ai Mondiali contro squadre sudamericane (2 pareggi, 6 sconfitte): 2-1 sull’Ecuador nel 2014.

Entrambe le squadre puntano ai quarti di finale, risultato raggiunto dalla Svizzera tre volte (1934, 1938, 1954) e dalla Colombia solo nel 2014.

Lo svizzero Breel Embolo ha ora segnato quattro gol ai Mondiali. Solo Sepp Hügi (sei) e Xherdan Shaqiri (cinque) ne hanno segnati di più.

L’unico precedente della Colombia negli spareggi contro una europea è il ko ai rigori con l’Inghilterra negli ottavi 2018, dopo l’1-1.

Nei precedenti ottavi la Colombia ne ha vinto uno: 2-0 sull’Uruguay nel 2014.

La Colombia ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sette partite dei Mondiali FIFA, e attualmente è a quota tre gare consecutive senza subire gol.

Rosa della Svizzera (26 giocatori)

Portieri: Marvin Keller, Gregor Kobel, Yvon Mvogo

Difensori: Manuel Akanji, Aurele Amenda, Eray Comert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer

Centrocampisti: Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Remo Freuler, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Fabian Rieder, Djibril Sow, Ruben Vargas, Granit Xhaka, Denis Zakaria

Attaccanti: Zeki Amdouni, Breel Embolo, Cedric Itten, Dan Ndoye, Noah Okafor

Rosa della Colombia composta da 26 giocatori

Portieri: Álvaro Montero, David Ospina, Camilo Vargas

Difensori: Santiago Arias, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Yerry Mina, Johan Mojica, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez

Centrocampisti: Jhon Arias, Jaminton Campaz, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Juan Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, Richard Ríos, James Rodríguez

Attaccanti: Jhon Córdoba, Luis Díaz, Andrés Gómez, Juan Camilo “Cucho” Hernández, Luis Suárez

Notizie sulla squadra e formazioni

La Svizzera è guidata da Murat Yakin. Al momento non ci sono notizie di infortuni o squalifiche e non è stata diffusa una probabile formazione. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili prima del calcio d’inizio.

Anche per il CT colombiano Nestor Lorenzo non ci sono al momento notizie di infortuni o squalifiche, e la probabile formazione verrà comunicata più avanti.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Andamento

La Svizzera viene da tre vittorie e due pareggi. L’ultimo match è stato il 2-0 sull’Algeria nei sedicesimi del 3 luglio, che ha prolungato l’imbattibilità nel torneo. In precedenza aveva superato il Canada 2-1 e la Bosnia-Erzegovina 4-1, perdendo solo due punti nei pareggi 1-1 con Qatar e Australia. Nelle ultime cinque gare ha segnato dieci gol e ne ha subiti tre; la vittoria 4-1 sulla Bosnia è stata la prova più convincente.

La Colombia ha collezionato V-V-V-V-N nelle ultime cinque: l’ultima è il 1-0 al Ghana del 4 luglio, gol di Jhon Arias. In precedenza aveva superato la Repubblica Democratica del Congo 1-0 e il Canada 2-1 nella fase a gironi, iniziando con un 2-0 sull’Algeria. L’unico punto perso è arrivato dal pari 1-1 con il Qatar. In cinque match la Colombia ha segnato otto gol e ne ha subiti tre, arrivando agli ottavi con quattro successi di fila.

Precedenti

SVI Ultima partita COL 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Colombia 3 - 1 Svizzera 1 Goal segnati 3 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

L’unico precedente, un’amichevole del 25 marzo 2007, vide la Colombia vincere 3-1.

Classifica

La Svizzera ha chiuso al primo posto nel Gruppo B, la Colombia al primo nel Gruppo K. Entrambe arrivano agli ottavi come capogruppo.