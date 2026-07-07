Svizzera-Colombia: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Svizzera vs Colombia: Dettagli della partita

Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale BC Place Vancouver

Il calcio d'inizio è previsto per il 7 luglio 2026 alle 20:00 GMT (16:00 EST).

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Due squadre in ascesa si giocano un posto nei quarti di finale.

Al Vancouver Stadium si affrontano due squadre in crescita. La Svizzera di Murat Yakin vuole confermare il suo momento positivo, mentre la Colombia di Néstor Lorenzo, ancora imbattuta, punta sull’organizzazione.

Di fronte avranno la Colombia imbattuta di Néstor Lorenzo, che in Nord America ha mostrato grande organizzazione ed efficienza. Entrambe le squadre sono arrivate agli ottavi più per solidità che per esplosività, ma il match a eliminazione diretta di Vancouver offre un’occasione d’oro per entrare tra le migliori otto del mondo.

Il percorso di Svizzera e Colombia

La Svizzera ha reagito bene al deludente 1-1 iniziale col Qatar. Gli uomini di Yakin hanno ritrovato il ritmo, battendo 4-1 la Bosnia-Erzegovina e 2-1 il Canada, e chiudendo al primo posto il Gruppo B. Hanno confermato la forma con un 2-0 sull’Algeria nei sedicesimi.

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La Colombia, grazie a una difesa solida, è rimasta imbattuta: ha battuto 3-1 l’Uzbekistan, 1-0 il Congo e chiuso 0-0 con il Portogallo, vincendo il Gruppo K. Nei sedicesimi ha superato 1-0 il Ghana.

Infortuni gravi e problemi a centrocampo condizionano le scelte.

Le scelte di formazione sono condizionate da notizie opposte. La Colombia perde l’attaccante Jhon Córdoba, out per il resto del torneo a causa di uno stiramento al bicipite femorale. Al suo posto dovrebbe giocare Luis Suárez, autore dell’assist vincente contro il Ghana.

La Svizzera teme di dover fare a meno del centrocampista Michel Aebischer, ancora alle prese con un problema muscolare. In caso di forfait, Yakin schiererà il collaudato duo Xhaka-Freuler per proteggere la mediana e supportare la giovane promessa Manzambi.

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Trappole di isolamento sulle fasce contro rigidi blocchi centrali: sarà questa la chiave della partita.

La Colombia punterà sulle fasce: i movimenti di Luis Díaz a sinistra dovranno allungare la difesa elvetica e aprire spazi per gli inserimenti dei centrocampisti.

La Svizzera punterà invece al contenimento per poi lanciare rapidi contropiedi: compatta dietro, sfrutterà la forma smagliante di Manzambi per servire Breel Embolo in avanti.

Le strutture collaudate affrontano la prova del fuoco

La Svizzera affronta una Colombia solida, reduce da tre clean sheet e con un solo gol subito nel torneo.

La Colombia dovrà fare a meno del suo riferimento in area: l’ingresso di Suárez dovrà garantire profondità senza indebolire la copertura difensiva contro una Svizzera pericolosa in più zone del campo.

Probabile formazione della Svizzera contro la Colombia

Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo

Probabile formazione della Colombia contro la Svizzera

Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Arias, Puerta; Rodríguez, Suárez, Díaz

Statistiche chiave Svizzera-Colombia

Svizzera e Colombia si sono affrontate una volta ai Mondiali, con una vittoria 2-0 della Colombia nel 1994. In totale, i sudamericani hanno vinto due dei quattro incroci (1N, 1P), l’ultimo un 3-1 in amichevole a Miami nel marzo 2007.

La Svizzera ha vinto solo una delle nove gare mondiali contro squadre sudamericane (2 pari, 6 sconfitte): 2-1 sull’Ecuador nel 2014.

Entrambe le squadre puntano ai quarti di finale, risultato raggiunto dalla Svizzera tre volte (1934, 1938, 1954) e dalla Colombia solo nel 2014.

Lo svizzero Breel Embolo ha ora segnato quattro gol ai Mondiali. Solo Sepp Hügi (sei) e Xherdan Shaqiri (cinque) ne hanno segnati di più.

L’unico precedente della Colombia in una fase a eliminazione diretta contro una squadra europea risale agli ottavi del 2018, quando perse ai rigori contro l’Inghilterra dopo l’1-1.

Nei precedenti ottavi la Colombia ne ha vinto uno: 2-0 sull’Uruguay nel 2014.

La Colombia ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sette partite della Coppa del Mondo FIFA ed è attualmente a tre clean sheet consecutivi.

Rosa della Svizzera (26 giocatori)

Portieri: Marvin Keller, Gregor Kobel, Yvon Mvogo

Difensori: Manuel Akanji, Aurele Amenda, Eray Comert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer

Centrocampisti: Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Remo Freuler, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Fabian Rieder, Djibril Sow, Ruben Vargas, Granit Xhaka, Denis Zakaria

Attaccanti: Zeki Amdouni, Breel Embolo, Cedric Itten, Dan Ndoye, Noah Okafor

Rosa della Colombia: 26 giocatori

Portieri: Álvaro Montero, David Ospina, Camilo Vargas

Difensori: Santiago Arias, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Yerry Mina, Johan Mojica, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez

Centrocampisti: Jhon Arias, Jaminton Campaz, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Juan Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, Richard Ríos, James Rodríguez

Attaccanti: Jhon Córdoba, Luis Díaz, Andrés Gómez, Juan Camilo “Cucho” Hernández, Luis Suárez

Notizie sulla squadra e formazioni

La Svizzera è guidata da Murat Yakin. Al momento non ci sono notizie di infortuni o squalifiche e non è stata diffusa una probabile formazione. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili vicino al calcio d’inizio.

Anche per il CT colombiano Nestor Lorenzo non ci sono al momento notizie confermate su infortuni o squalifiche. Non è stata resa nota alcuna formazione prevista in vista della partita degli ottavi di finale. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nei giorni precedenti la gara.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Andamento

La Svizzera viene da tre vittorie e due pareggi. L’ultimo match è stato il 2-0 sull’Algeria nei sedicesimi del 3 luglio, che ha prolungato l’imbattibilità in torneo. In precedenza aveva superato il Canada 2-1 e la Bosnia-Erzegovina 4-1, perdendo solo due punti nei pareggi 1-1 con Qatar e Australia. Nelle ultime cinque gare ha segnato dieci gol e subìto tre, con la vittoria 4-1 sulla Bosnia come prova più convincente.

La Colombia ha collezionato V-V-V-V-N nelle ultime cinque: l’ultima è il 1-0 al Ghana del 4 luglio, gol di Jhon Arias. In precedenza aveva superato la Repubblica Democratica del Congo 1-0 e il Canada 2-1 nella fase a gironi, iniziando con un 2-0 sull’Algeria. L’unico punto perso è arrivato dal pari 1-1 con il Qatar. In cinque match la Colombia ha segnato otto gol e ne ha subiti tre, arrivando agli ottavi con quattro vittorie di fila.

Precedenti

SVI Ultima partita COL 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Colombia 3 - 1 Svizzera 1 Goal segnati 3 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

L’unico precedente, un’amichevole del 25 marzo 2007, vide la Colombia vincere 3-1.

Classifica

La Svizzera ha chiuso al primo posto nel Gruppo B, la Colombia al primo nel Gruppo K; entrambe arrivano agli ottavi come capogruppo.