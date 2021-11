Svizzera-Bulgaria dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SVIZZERA-BULGARIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Svizzera-Bulgaria

• Data: lunedì 15 novembre 2021

• Orario: 20:45

• Canale TV: -

• Streaming: -

E' arrivata l'ora. Svizzera e Italia si giocano a distanza la qualificazione diretta ai Mondiali di Qatar. Una squadra giocherà i playoff, l'altra otterrà il pass per giocare il prossimo torneo internazionale. Se la Nazionale azzurra sfiderà l'Irlanda del Nord, quella elvetica sfiderà la Bulgaria.

La Svizzera è riuscita a recuperare punti su punti all'Italia, con la possibilità di giocarsi la qualificazione diretta ai Mondiali nell'ultima gara. In caso di arrivo a pari punti delle due squadre conterà la differenza reti e non gli scontri diretti.

Tutto su Svizzera-Bulgaria: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO SVIZZERA-BULGARIA

La decisiva sfida tra Svizzera e Bulgaria si giocherà lunedì 15 novembre 2021 alle ore 20:45. Appuntamento in terra elvetica, precisamente alla Swissporarena di Lucerna.

DOVE VEDERE SVIZZERA-BULGARIA IN TV

Svizzera-Bulgaria non sarà trasmessa nè dalla Rai, nè da Sky: per ora la gara non ha una trasmissione televisiva tv in Italia.

SVIZZERA-BULGARIA IN DIRETTA STREAMING

Stesso discorso anche per quanto riguarda lo streaming: il match tra Svizzera e Bulgaria non è disponibile in chiaro o dietro abbonamento nel territorio italiano.

IN DIRETTA SU GOAL

La partita tra Svizzera e Bulgaria potrete seguirla in diretta testuale su Goal: prematch, formazioni ufficiali e racconto delle azioni salienti.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA-BULGARIA

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Zakaria, Freuler; Vargas, Shaqiri, Steffen; Okafor.

BULGARIA (4-4-2): Georgiev; A. Hristov, Antov, P. Hristov, Nedyalkov; Yomov, Kostadinov, Vitanov, Yankov; Despodov, A. Iliev