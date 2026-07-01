Svizzera-Algeria: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale BC Place Vancouver

Svizzera-Algeria si giocherà il 3 luglio 2026 alle 23:00 EST (4 luglio alle 04:00 GMT).

Anteprima dei sedicesimi di finale dei Mondiali: Svizzera-Algeria

La Svizzera proverà a fermare l’Algeria, che sogna gli ottavi per la seconda volta, nell’incontro di Vancouver.

Gli svizzeri hanno dominato il Gruppo B con 7 punti, mentre l’Algeria ha chiuso terza nel Gruppo J grazie a un 3-3 all’ultima giornata contro l’Austria. Chi vince troverà Ghana o Colombia agli ottavi.

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Finora Svizzera e Algeria hanno mostrato qualità diverse.

Per entrambe è un’occasione da cogliere: in caso di qualificazione affronterebbero per la prima volta una squadra tra le prime dieci del ranking FIFA. Prima, però, c’è da superare l’ostacolo di Vancouver.

La Svizzera ha dominato un girone che includeva il Canada, co-padrone di casa, battuto nettamente nell’ultima giornata. Sotto la guida di Murat Yakin, gli elvetici sono imbattuti da nove match e hanno perso solo una volta nelle ultime dieci gare ufficiali, 3-2 contro la Spagna campione d’Europa 2024.

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Il 3-3 con l’Austria, apparentemente ininfluente, è diventato uno dei match più intensi del torneo. Con Vladimic Petkovic in panchina, l’Algeria ha perso solo una volta nelle ultime sette gare: contro l’Argentina nella fase a gironi.

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Xhaka e Mahrez sono i “veterani d’oro”

I veterani Granit Xhaka e Riyad Mahrez sono ancora decisivi per le rispettive nazionali. Il capitano svizzero, oggi al Sunderland, sarebbe vicino al Chelsea, segno che a 33 anni non ha ancora finito di stupire. Il 35enne Mahrez, due anni più vecchio, resta un ingranaggio fondamentale per le Volpi del Deserto, soprattutto con Mohamed El Amine Amoura in dubbio per il match. Mahrez ha ritrovato il fiuto del gol al momento giusto con una doppietta contro gli austriaci, servito due volte da Houssem Aouar, arretrato in mediana.

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Probabili formazioni

Svizzera (4-2-3-1)

Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Sow, Manzambi, Vargas; Embolo.

Algeria (4-2-3-1)

Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Aouar, Bentaleb; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri.

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Statistiche chiave e giocatori da tenere d'occhio

La Svizzera ha incassato più di un gol in una sola delle ultime 14 gare.

Nessuna delle due squadre ha mantenuto la porta inviolata nella fase a gironi.

È il terzo incrocio tra le due nazionali: l’Algeria ha perso 2-1 nel novembre 1983 e 2-0 nel maggio 1986 in amichevoli.

La rosa svizzera conta 26 giocatori:

Portieri: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Difensori: Manuel Akanji (Inter), Aurele Amenda (Eintracht Francoforte), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stoccarda), Miro Muheim (Amburgo), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Magonza).

Centrocampisti: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (Milan), Johan Manzambi (Friburgo), Fabian Rieder (Augusta), Djibril Sow, Ruben Vargas (entrambi del Siviglia), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).

Attaccanti: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

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La rosa di 26 giocatori dell’Algeria

Portieri: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil (Stade Nyonnaise), Luca Zidane (Granada)

Difensori: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys Berna), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Esperance)

Centrocampisti: Houssem Aouar (Al-Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nizza), Fares Chaibi (Eintracht Francoforte), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente)

Attaccanti: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg), Nadir Benbouali (Gyori ETO), Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marsiglia), Riyad Mahrez (Al-Ahli), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

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Notizie sulle squadre e formazioni

La Svizzera è guidata da Murat Yakin: al momento non ci sono infortuni o squalifiche confermate e non è stata diffusa una formazione probabile. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili poco prima del calcio d’inizio.

L’Algeria è guidata da Vladimir Petković. Al momento non ci sono notizie di infortuni o squalifiche; ulteriori aggiornamenti saranno forniti prima dei sedicesimi di finale.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

La Svizzera ha vinto tre delle ultime cinque gare, pareggiando le altre due senza mai perdere. L’ultimo match è terminato 2-1 contro il Canada il 24 giugno, con reti di Vargas e Manzambi. Prima, nella fase a gironi, aveva superato la Bosnia-Erzegovina 4-1. Gli unici punti persi sono arrivati dal 1-1 con il Qatar e dall’1-1 in amichevole con l’Australia. In cinque match ha segnato 13 gol e subiti 5.

Precedenti

Non ci sono dati recenti sugli scontri diretti. Il match dei sedicesimi al BC Place di Vancouver è il riferimento più aggiornato.

Classifica

La Svizzera ha chiuso al 1° posto nel Gruppo B, l’Algeria al 3° nel Gruppo J.