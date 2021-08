Possibile nuova avventura per lo svincolato Ricci: Cagliari e Frosinone su di lui

Matteo Ricci, rimasto svincolato dopo l'esperienza allo Spezia, piace a due club: uno di Serie A e uno di Serie B.

L'estate paradossale di Matteo Ricci, potrebbe chiudersi positivamente. Il centrocampista ex Spezia è attualmente svincolato, nonostante un ottimo campionato con i liguri e una convocazione in Nazionale da parte del ct Roberto Manci nel mese di marzo.

Una situazione che lo stesso giocatore ha raccontato in una recente intervista, nel corso della quale ha espresso tutto il suo dispiacere per essere senza squadra nonostante le sue ottime prestazioni nell'ultimo anno.

Ricci però dovrebbe rimanere 'disoccupato' ancora per molto tempo. Secondo quanto riporta 'Sky Sport', Cagliari e Frosinone hanno messo gli occhi su di lui e, al momento, i ciociari sono in vantaggio.

Il Frosinone vuole fortemente l'ex centrocampista dello Spezia, puntando sul rapporto speciale tra il giocatore e il direttore dell'area tecnica del club Guido Angelozzi (anch'egli con un passato nella società spezzina).

Potrebbe dunque essere in Serie B la nuova squadra di Ricci, anche se non sono escluse sorprese. Essendo svincolato, infatti, può trasferirsi in una nuova squadra anche dopo la fine del mercato estivo in programma per il 31 agosto.