Svezia vs Tunisia: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Svezia-Tunisia si giocherà il 15 giugno 2026 alle 03:00 GMT (23:00 EST del 14 giugno).

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Svezia-Tunisia: contesto della partita

A Monterrey entrambe vogliono partire bene in un girone molto competitivo. La Svezia di Graham Potter punta su un calcio moderno e offensivo, con Alexander Isak e Viktor Gyökeres in attacco. Di fronte troveranno una Tunisia disciplinata e tenace, guidata da Sabri Lamouchi. Il suo calcio pragmatico rende le Aquile di Cartagine difficili da piegare, grazie a un’etica del lavoro che frena e punisce gli avversari. Lo splendido Estadio Monterrey (Estadio BBVA), con le sue strutture di livello mondiale e lo spettacolare scenario montuoso alle spalle, farà da cornice a un match che si preannuncia tra i più interessanti del primo turno.

Con Olanda e Giappone nel Gruppo F, nessuna delle due può permettersi passi falsi. La Svezia vede l’incontro come occasione per confermare il proprio status tra i grandi e proseguire il percorso di crescita sotto la guida dell’allenatore inglese. La Tunisia vuole invece infrangere il suo tetto di cristallo e superare per la prima volta la fase a gironi. In un clima di grande attesa, la disciplina tattica, la gestione della rosa e la capacità di sopportare il caldo estivo nordamericano saranno decisive per conquistare i tre punti.

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La drammatica fuga della Svezia

Il percorso degli svedesi è stato altalenante: un avvio choc con Jon Dahl Tomasson li ha visti raccogliere un solo punto. Poi l’arrivo di Graham Potter ha evitato il naufragio, portando la squadra ai playoff grazie ai risultati nella Nations League.

Questa qualificazione “di ripiego” ha offerto alla Svezia un’ancora di salvezza negli spareggi continentali ad alto rischio, dove la squadra ha finalmente ingranato la marcia giusta. Guidata da un attacco elettrizzante, Viktor Gyökeres ha smantellato da solo l’Ucraina con una splendida tripletta nella partita d’esordio degli spareggi. Nella finale contro la Polonia ha ripetuto il colpo, contribuendo al 3-2 che ha staccato il pass per il Nord America.

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La storica lezione difensiva della Tunisia

Mentre la Svezia ha puntato su rimonte e potenza offensiva, le Aquile di Cartagine hanno condotto un percorso di qualificazione basato su disciplina e solidità. Tra le insidie delle qualificazioni CAF, la Tunisia ha eretto una fortezza inespugnabile, demoralizzando i rivali regionali.

Grazie a un'organizzazione quasi perfetta, i tunisini hanno stabilito un nuovo record: sono la prima nazionale della storia a chiudere un intero ciclo di qualificazioni mondiali senza subire gol. Con una solida difesa e il talento di Hannibal Mejbri, ha soffocato gli avversari e, grazie a letali contropiedi, ha dominato il girone volando in Qatar con un modello di perfezione difensiva.

Notizie sulle squadre Svezia vs Tunisia

Notizie sulla Svezia

Il ct svedese Graham Potter ha a disposizione 26 giocatori, solidi e motivati, dopo il successo negli spareggi europei. Nel ritiro messicano l’atmosfera è positiva e la transizione tattica sotto la guida dell’allenatore inglese sembra completata. La notizia migliore per i Blågult è la forma smagliante del loro duo d’attacco.

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Viktor Gyökeres, già protagonista nelle qualificazioni, guiderà l’attacco affiancato da Alexander Isak, pronto a dare profondità e pressing alto. Alle loro spalle agirà Dejan Kulusevski, trequartista pronto a ispirare le azioni. In difesa Victor Lindelöf e Carl Starfelt guideranno la retroguardia, con Samuel Dahl della Roma favorito sulla fascia sinistra. La Svezia sembra dunque equilibrata per l’esordio.

Notizie sulla Tunisia

Le Aquile di Cartagine sono arrivate a Monterrey con la fiducia di una qualificazione storica, chiusa senza subire gol. Il ct Sabri Lamouchi ha convocato 26 giocatori, mix di esperienza europea e talenti locali. Manccherà il veterano Wahbi Khazri, ritirato dalla nazionale, ma la solida difesa resta intatta.

Per la prima partita, al centro del campo agiranno Aïssa Laïdouni dell’Union Berlino ed Ellyes Skhiri dell’Eintracht Francoforte, pronti a creare un muro davanti alla difesa a quattro. Il giovane regista Hannibal Mejbri avrà il compito di ispirare le ripartenze per Elias Achouri. In porta, l'esperto Bechir Ben Saïd proverà a incrementare la sua serie di clean sheet, protetto dalla coppia centrale Montassar Talbi-Yassine Meriah.

Profili dei tecnici e filosofie tattiche

Graham Potter (Svezia)

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Tattico moderno e cerebrale, Potter ha portato innovazione e chiarezza in una Svezia nota per il suo approccio rigido. Dopo essersi ricostruito la reputazione nei club élite, ha rivitalizzato i Blågult, abbandonando il blocco difensivo basso e puntando su un calcio coraggioso e proattivo che esalta i talenti offensivi svedesi.

Dal punto di vista tattico, predilige un calcio fluido e basato sul possesso palla, con attenzione alla consapevolezza spaziale e alle superiorità numeriche. Utilizza un sistema flessibile che parte spesso da un 3-4-2-1 o da un 4-3-3 asimmetrico, con ali invertite e difensori centrali in grado di portare la palla in avanti. Esige una costruzione dal basso e triangoli stretti per attirare il pressing avversario. La sua sfida principale a Monterrey sarà mantenere l’equilibrio difensivo contro un avversario disciplinato, evitando palle perse centrali che potrebbero esporre la squadra a contropiedi.

Sabri Lamouchi (Tunisia)

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Sabri Lamouchi si è imposto come un maestro della fase difensiva, guadagnandosi fama internazionale grazie alla storica qualificazione della Tunisia. Il tecnico francese ha trasmesso alla squadra grande fiducia e un’organizzazione compatta, ricevendo elogi per pragmatismo, schemi difensivi rigorosi e capacità di ottenere il massimo dai giocatori sotto pressione.

Schiera di solito un 4-1-4-1 o un 5-3-2 molto compatto, chiude gli spazi e punta a contenere l’avversario. Una volta riconquistato il pallone, la squadra verticalizza subito per lanciare le ali in contropiede. In questa partita d’esordio il suo obiettivo sarà neutralizzare l’attacco svedese, mantenere la forma difensiva e punire le occasioni da palla inattiva.

Rosa dei 26 convocati per i Mondiali

Rosa della Svezia ai Mondiali

Portieri: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Robin Olsen

Difensori: Samuel Dahl, Isak Hien, Emil Krafth, Victor Lindelöf, Carl Starfelt, Emil Holm, Ludwig Augustinsson, Linus Wahlqvist

Centrocampisti: Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Dejan Kulusevski, Hugo Larsson, Sebastian Nanasi, Anton Salétros, Mattias Svanberg, Jens Cajuste

Attaccanti: Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Anthony Elanga, Gustaf Nilsson, Emil Forsberg, Ken Sema, Niclas Eliasson

Squadra della Tunisia ai Mondiali

Portieri: Bechir Ben Saïd, Aymen Dahmen, Mouez Hassen

Difensori: Ali Abdi, Dylan Bronn, Yann Valery, Wajdi Kechrida, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Alaa Ghram, Hamza Jelassi, Amine Cherni

Centrocampisti: Mohamed Ali Ben Romdhane, Ellyes Skhiri, Aïssa Laïdouni, Hannibal Mejbri, Hamza Rafia, Houssem Tka, Ferjani Sassi, Idris El Mizouni

Attaccanti: Elias Achouri, Seifeddine Jaziri, Youssef Msakni, Sayfallah Ltaief, Haythem Jouini, Anas Haj Mohamed

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Svezia-Tunisia: i duelli chiave

Viktor Gyökeres vs. Montassar Talbi: una sfida tra giganti in area di rigore. Gyökeres, bomber fisico e temuto, ha trascinato la Svezia agli spareggi con forza, corsa esplosiva e costante pressione. Talbi, leader della retroguardia tunisina che ha chiuso le qualificazioni senza subire gol, dovrà usare posizione, tempismo e forza aerea per negare spazio e ossigeno all’avversario.

Alexander Isak contro il blocco difensivo tunisino: Isak arriva al torneo come punto di riferimento offensivo della Svezia. Cercherà spazi tra le linee, puntando al dribbling, alle finte e all’accelerazione fulminea per impegnare i difensori. Dovrà però affrontare un reparto arretrato tunisino compatto e ben organizzato, guidato da Yassine Meriah. Basteranno la sua eleganza e imprevedibilità a scardinare un blocco basso compatto, abituato a frustrare gli attaccanti di élite?

Dejan Kulusevski vs Ellyes Skhiri: duello tattico in mediana. Skhiri è lo scudo difensivo e il cervello delle Aquile di Cartagine, con grande resistenza e intercetti precisi. Kulusevski, trequartista svedese, dovrà accelerare l’offensiva dei Blågult con incursioni, accelerazioni e passaggi chiave, attirando Skhiri fuori posizione per innescare le ripartenze verticali.

Notizie sulle squadre e formazioni

Graham Potter non ha ancora rivelato la probabile formazione per la partita contro la Svezia e non ci sono infortuni o squalifiche. La sua squadra si sta preparando con cura per il torneo e ulteriori aggiornamenti arriveranno poco prima del calcio d'inizio.

Anche l'allenatore della Tunisia, Sabri Lamouchi, non segnala infortuni o squalifiche. La probabile formazione delle Aquile di Cartagine sarà comunicata più avanti.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Condizione

La Svezia arriva con un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare: l’ultimo match è terminato 2-2 contro la Grecia in amichevole il 4 giugno. In precedenza aveva perso 3-1 con la Norvegia il 1° giugno. Nelle qualificazioni i blasonati scandinavi avevano invece battuto Polonia 3-2 in casa e Ucraina 3-1 in trasferta a marzo, oltre a pareggiare 1-1 con la Slovenia a novembre 2025. Nelle cinque gare citate la Svezia ha segnato nove reti e incassato sette gol, con le due vittorie di fila nelle qualificazioni come momento migliore.

La Tunisia ha invece vinto 1 volta, pareggiato 1 e perso 3 nelle ultime cinque: il 6 giugno è stata travolta 5-0 dal Belgio in amichevole, il 1° giugno ha perso 1-0 con l’Austria e, in Coppa d’Africa, ha impattato 1-1 col Mali. Un 0-0 col Canada ad aprile e un 1-0 su Haiti a marzo completano il quadro. La Tunisia ha segnato solo due gol in queste cinque partite e ne ha subiti otto.

Testa a testa

SVE Ultima partita TUN 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Tunisia 1 - 0 Svezia 0 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

L'unico precedente tra Tunisia e Svezia risale al 12 febbraio 2003, un'amichevole vinta 1-0 dalla Tunisia in casa. Domenica, sempre nel Gruppo F a Monterrey, le due nazionali si ritroveranno di fronte per la seconda volta.

Classifica

Nel Gruppo F, la Svezia è terza e la Tunisia quarta nella classifica provvisoria prima dell'inizio del girone.