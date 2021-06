Svezia-Ucraina dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Un posto nei quarti in palio, Svezia e Ucraina vogliono stupire. Tutto sul match: da dove seguirlo in diretta tv e streaming alle formazioni.

SVEZIA-UCRAINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Svezia-Ucraina

Svezia-Ucraina Data: 29 giugno 2021

29 giugno 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre, Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite)

Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre, Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: Rai Play , Sky Go e NOW

La Svezia continua a stupire in ogni competizione per Nazionali, anche senza il suo massimo fuoriclasse, Ibrahimovic. La compagine scandinava ha vinto il proprio girone ai danni della Spagna ed ora sfida l'Ucraina di Shevchenko per il pass dei quarti.

L'Ucraina ha giocato gare altalentanti fin qui, riuscendo ad arrivare agli ottavi come una delle migliori terze: Malinovskyi e soci hanno dimostrato di poter segnare a chiunque, dovendo però fare i conti con una retroguardia non all'altezza dell'attacco.

Quinto incontro tra Svezia e Ucraina, con l’unica vittoria del team nordico arrivata in un’amichevole nell’agosto 2011: per il resto un pareggio e due vittorie in favore della squadra di Kiev. Ad Euro2020 entrambe hanno segnato quattro goal.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Svezia-Ucraina: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO SVEZIA-UCRAINA

La partita degli ottavi tra Svezia e Ucraina si disputerà martedì 29 giugno 2021 alle ore 21. Il match si gioca ad Hampden Park, Glasgow: in palio in terra scozzese i quarti di Euro2020.

Svezia-Ucraina sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sulla Rai. Match disponibile sia sulla Rai 1 (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre), sia su Sky. Gli abbonati di quest'ultimo potranno vederla sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre, Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La gara tra Svezia e Ucraina sarà trasmessa anche in diretta streaming. Gara disponbile attraverso Rai Play, mentre gli abbonati Sky potranno vederla grazie a Sky Go. In entrambi i casi, da pc o notebook sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, mentre sui dispositivi mobili come tablet e smartphone occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette agli utenti che acquistano il pacchetto Sport di vedere le partite di Euro 2020.

Goal consentirà ai suoi lettori di seguire Svezia-Ucraina anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale, con la descrizione delle azioni più importanti, dei goal e degli eventi.

Andersson dovrebbe confermare Kulusevski dal primo ai danni di Quaison, con Isak al suo fianco. Larsson e Forsberg esterni di centrocampo, in mezzo Olsson ed Ekdal. Tra i pali ci sarà Olsen, con la retroguardia composta da Lustig, Lindelof, Danielsson ed Augustinsson.

Shevchenko non può contare su Zubkov, mentre Marlos è in ballottaggio con Shaparenko per un posto in attacco, che sarà completato da Yarmolenko e Yaremchuk. In mezzo Zinchenko, Sydorchuk e Malinovskyi. Tra i pali come di consueto Buschchan, mentre in difesa giocheranno Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko e Mykolenko.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielsson, Augustinsson; S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Kulusevski, Isak.

UCRAINA (4-3-3): Buschchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko.